***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2019 17:00
nk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,73
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,73
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
202238,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,39
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,25
- Kurucu (%)
% 94,19
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 5,81
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 36,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,55
d) Diğer Giderler (%)
% 2,07
Açıklamalar
TCC Fon ilgili dönem toplam gideri 401.347,38 TL Ortalama Fon toplam Değeri 22.997.989,18 TL dikkate alınarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791565
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,32
|Açılış
|: 282,35
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88