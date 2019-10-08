***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









nk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,73Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,73Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)202238,29Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 50,39B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 1,25- Kurucu (%)% 94,19- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 5,81- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 36,1c) Saklama Ücreti (%)% 6,55d) Diğer Giderler (%)% 2,07AçıklamalarTCC Fon ilgili dönem toplam gideri 401.347,38 TL Ortalama Fon toplam Değeri 22.997.989,18 TL dikkate alınarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791565BIST