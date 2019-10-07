***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2019 10:55
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TKF Fon 30.09.2019 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790680
BIST
13:20104.754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.290,74
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:205,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0441
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:206,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:20277,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10