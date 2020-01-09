***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 09:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TKF Fon 31.12.2019 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809987
BIST
10:43115.482
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.606,16
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:435,9090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:436,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:43294,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,63
|Açılış
|: 294,38
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|DAGHL
|3,64
|13.945.431
|% 9,97
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|728.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,02
|410.603.476
|% 3,85
|
|ISGYO
|1,85
|197.148.239
|% 5,71
|
|HALKB
|6,23
|154.152.520
|% 2,30
|
|PETKM
|3,78
|142.476.391
|% 2,16
|
|ASELS
|22,74
|138.930.465
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,85
|197.148.239
|% 5,71
|
|ALBRK
|1,63
|89.972.059
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|70.093.750
|% 2,16
|
|ODAS
|2,21
|92.211.030
|% 2,79
|
|PETKM
|3,78
|142.476.391
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7345
|7,7733
|% 0,10
|
|Frank
|6,0535
|6,0899
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5731
|1,5810
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.546
|-14,33
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,05
|