***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 18:31
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCD Fon 31.12.2019 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811253
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0456
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8570
18:056,5272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0478
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5075
18:05292,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,30
|Açılış
|: 292,71
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,45
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.474.773
|% -3,96
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6438
|7,6822
|% -1,08
|
|Frank
|6,0121
|6,0483
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5595
|1,5673
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|-8,35
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|-0,02
|
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH