***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.10.2019 13:56
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/01/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMDK1922
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/10/2019
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
28/11/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789872
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 275,76
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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278,40
En Düşük
272,91