***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.11.2019 12:12
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/01/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMD12014
Nominal Değer (TL)
42.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/11/2019
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
17/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800070
BIST
16:51106.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -517,32
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7191
En Düşük
5,6924
16:516,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:51270,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,63
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,22
|42.961.594
|% 19,35
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.919.781
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,00
|97.288.837
|% -11,50
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.265.600
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.666.686
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.924.327
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.951.760
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.908.797
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.843.783
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.481.697
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.475.774
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3289
|7,3657
|% -0,07
|
|Frank
|5,7246
|5,7591
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|2,93
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
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