***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.11.2019 21:29
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 0 52.906 17.388 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 47.009.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 55.308 17.388 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 52.531.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -78.596 -25.636 0 0 -5.547.009 0 0 0 5.643.473 -7.768 -7.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -290 0 0 0 0 -1.143.986 0 77.722 1.071.894 0 5.340 5.340
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 -280.000 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.660.121 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -542 3.780.292 -145.118 0 0 -6.635.687 17.388 37.398.102 6.590.771 5.643.473 52.248.679 52.248.679
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -161.889 0 237.046 0 3.354.468 0 0 0 3.844.174 7.273.799 7.273.799
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -102 188.940 0 0 0 0 0 143.700 117.434 0 449.972 449.972
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -585 3.787.789 -57.499 2.246.277 0 -3.075.441 0 52.110.376 170.074 3.844.174 65.125.165 65.125.165
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
144.272.396 295.462.429 439.734.825 95.217.645 212.317.845 307.535.490
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 38.763.553 78.251.923 117.015.476 38.147.431 83.037.589 121.185.020
Teminat Mektupları
38.503.135 51.640.823 90.143.958 37.852.640 56.901.700 94.754.340
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.040.176 11.529.151 12.569.327 1.545.763 12.362.178 13.907.941
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
33.065.054 39.078.988 72.144.042 31.771.450 43.373.060 75.144.510
Diğer Teminat Mektupları
4.397.905 1.032.684 5.430.589 4.535.427 1.166.462 5.701.889
Banka Kredileri
17.602 7.643.307 7.660.909 26.238 8.286.735 8.312.973
İthalat Kabul Kredileri
12.677 7.642.786 7.655.463 26.238 8.284.661 8.310.899
Diğer Banka Kabulleri
4.925 521 5.446 0 2.074 2.074
Akreditifler
242.816 18.099.185 18.342.001 268.553 17.647.062 17.915.615
Belgeli Akreditifler
242.816 18.084.411 18.327.227 268.553 17.590.326 17.858.879
Diğer Akreditifler
0 14.774 14.774 0 56.736 56.736
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 868.608 868.608 0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 868.608 868.608 0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 53.149.086 16.113.578 69.262.664 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Cayılamaz Taahhütler
53.149.086 16.113.578 69.262.664 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.698.050 13.067.291 20.765.341 2.164.112 5.010.133 7.174.245
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
5.250 0 5.250 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.176.236 1.434 10.177.670 8.547.764 393 8.548.157
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.582.105 0 3.582.105 2.773.071 0 2.773.071
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.192.017 0 22.192.017 13.341.463 0 13.341.463
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
35.083 0 35.083 23.620 0 23.620
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.460.345 3.044.853 12.505.198 8.954.210 5.047.553 14.001.763
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
52.359.757 201.096.928 253.456.685 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
52.359.757 201.096.928 253.456.685 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.048.446 5.696.909 9.745.355 2.522.130 5.522.841 8.044.971
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.856.589 3.004.874 4.861.463 1.014.221 2.937.649 3.951.870
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.191.857 2.692.035 4.883.892 1.507.909 2.585.192 4.093.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
48.308.169 195.339.669 243.647.838 18.722.244 113.675.362 132.397.606
Swap Para Alım İşlemleri
1.118.340 99.117.336 100.235.676 6.779 51.842.375 51.849.154
Swap Para Satım İşlemleri
47.189.829 54.102.481 101.292.310 18.715.465 33.287.327 52.002.792
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.142 60.350 63.492 21.600 23.974 45.574
Para Alım Opsiyonları
1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787
Para Satım Opsiyonları
1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.802.562.502 226.299.642 2.028.862.144 1.320.273.303 203.877.366 1.524.150.669
EMANET KIYMETLER
748.896.680 40.377.236 789.273.916 483.537.169 28.520.249 512.057.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
200 0 200 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.919.744 20.253.791 36.173.535 18.593.440 9.756.471 28.349.911
Tahsile Alınan Çekler
9.946.099 1.208.652 11.154.751 10.552.360 1.236.933 11.789.293
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.887.751 713.274 11.601.025 9.896.272 757.409 10.653.681
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
667.096.971 0 667.096.971 421.798.436 0 421.798.436
Diğer Emanet Kıymetler
45.035.450 18.201.519 63.236.969 22.686.196 16.769.436 39.455.632
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.052.420.895 182.981.373 1.235.402.268 835.481.621 172.435.494 1.007.917.115
Menkul Kıymetler
2.813.923 1.065.731 3.879.654 1.499.608 996.893 2.496.501
Teminat Senetleri
15.689.711 1.847.761 17.537.472 16.636.075 1.778.629 18.414.704
Emtia
999.801 89.316 1.089.117 1.085.366 85.485 1.170.851
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
836.837.235 119.665.917 956.503.152 732.484.160 113.437.562 845.921.722
Diğer Rehinli Kıymetler
196.075.016 60.292.209 256.367.225 83.771.203 56.117.548 139.888.751
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 20.439 25.648 5.209 19.377 24.586
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.244.927 2.941.033 4.185.960 1.254.513 2.921.623 4.176.136
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.946.834.898 521.762.071 2.468.596.969 1.415.490.948 416.195.211 1.831.686.159
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.844.716 -2.244.050
Alınan Faizler
44.753.398 30.116.954
Ödenen Faizler
-31.437.625 -18.557.767
Alınan Temettüler
1.036.613 290.376
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.064.117 2.454.085
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.576.089 655.784
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.327.421 810.511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.938.412 -2.410.842
Ödenen Vergiler
-2.002.374 -1.698.395
Diğer
-21.223.943 -13.904.756
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.454.342 22.508.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-703.007 -21.022
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.318.938 -3.055.102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.475.208 -81.582.104
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
848.727 -6.207.665
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.060.158 33.978.483
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
66.668.067 58.817.047
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 1.515.897
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-495.325 15.214.906
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.130.132 3.848.140
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.609.626 20.264.530
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.247.574 -17.782.981
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.750 -770.211
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-674.223 -32.290
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
233.044 95.493
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-29.003.823 -22.752.644
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.231.468 8.338.322
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.131.426 -3.109.045
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.920.881 2.804.902
Diğer
5.178.255 -2.357.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.126.558 617.240
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.475.121 8.610.557
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.123.630 -7.993.072
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-224.933 -245
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
546.879 4.071.994
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.964.511 7.170.783
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.389.729 13.015.679
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.425.218 20.186.462
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.844.174 5.643.473
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.429.625 -5.651.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.157 -104.232
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-179.877 -86.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -30.763
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
296.308 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.274 12.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.354.468 -5.547.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.300.600 -6.767.351
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-946.132 1.220.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.273.799 -7.768
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
73.072.525 82.478.532 155.551.057 63.165.314 70.226.928 133.392.242
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.007.958 44.960.449 48.968.407 5.688.933 40.547.786 46.236.719
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.979.719 42.494.849 45.474.568 4.824.521 35.667.113 40.491.634
Bankalar
(4) 976.543 2.465.744 3.442.287 865.081 4.881.130 5.746.211
Para Piyasalarından Alacaklar
55.001 0 55.001 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.305 -144 -3.449 -669 -457 -1.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 864.668 6.570.805 7.435.473 501.172 6.230.452 6.731.624
Devlet Borçlanma Senetleri
864.668 6.208.526 7.073.194 501.172 5.892.281 6.393.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 362.279 362.279 0 338.171 338.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 67.142.900 29.753.577 96.896.477 55.426.682 22.960.841 78.387.523
Devlet Borçlanma Senetleri
66.489.963 29.218.499 95.708.462 55.241.367 22.570.485 77.811.852
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
123.369 357.119 480.488 120.095 249.956 370.051
Diğer Finansal Varlıklar
529.568 177.959 707.527 65.220 140.400 205.620
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.056.999 1.193.701 2.250.700 1.548.527 487.849 2.036.376
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.056.999 1.193.701 2.250.700 1.548.527 487.849 2.036.376
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL