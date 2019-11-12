***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 0 52.906 17.388 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 47.009.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279Yeni Bakiye5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 55.308 17.388 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 52.531.107Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -78.596 -25.636 0 0 -5.547.009 0 0 0 5.643.473 -7.768 -7.768Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -290 0 0 0 0 -1.143.986 0 77.722 1.071.894 0 5.340 5.340Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 -280.000 -280.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 -280.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.660.121 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.600.000 0 0 -542 3.780.292 -145.118 0 0 -6.635.687 17.388 37.398.102 6.590.771 5.643.473 52.248.679 52.248.679Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -161.889 0 237.046 0 3.354.468 0 0 0 3.844.174 7.273.799 7.273.799Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -102 188.940 0 0 0 0 0 143.700 117.434 0 449.972 449.972Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -585 3.787.789 -57.499 2.246.277 0 -3.075.441 0 52.110.376 170.074 3.844.174 65.125.165 65.125.165Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER144.272.396 295.462.429 439.734.825 95.217.645 212.317.845 307.535.490GARANTİ VE KEFALETLER(1) 38.763.553 78.251.923 117.015.476 38.147.431 83.037.589 121.185.020Teminat Mektupları38.503.135 51.640.823 90.143.958 37.852.640 56.901.700 94.754.340Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.040.176 11.529.151 12.569.327 1.545.763 12.362.178 13.907.941Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler33.065.054 39.078.988 72.144.042 31.771.450 43.373.060 75.144.510Diğer Teminat Mektupları4.397.905 1.032.684 5.430.589 4.535.427 1.166.462 5.701.889Banka Kredileri17.602 7.643.307 7.660.909 26.238 8.286.735 8.312.973İthalat Kabul Kredileri12.677 7.642.786 7.655.463 26.238 8.284.661 8.310.899Diğer Banka Kabulleri4.925 521 5.446 0 2.074 2.074Akreditifler242.816 18.099.185 18.342.001 268.553 17.647.062 17.915.615Belgeli Akreditifler242.816 18.084.411 18.327.227 268.553 17.590.326 17.858.879Diğer Akreditifler0 14.774 14.774 0 56.736 56.736Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 868.608 868.608 0 202.092 202.092T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 868.608 868.608 0 202.092 202.092Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 53.149.086 16.113.578 69.262.664 35.804.240 10.058.079 45.862.319Cayılamaz Taahhütler53.149.086 16.113.578 69.262.664 35.804.240 10.058.079 45.862.319Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.698.050 13.067.291 20.765.341 2.164.112 5.010.133 7.174.245Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri5.250 0 5.250 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri10.176.236 1.434 10.177.670 8.547.764 393 8.548.157Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.582.105 0 3.582.105 2.773.071 0 2.773.071İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.192.017 0 22.192.017 13.341.463 0 13.341.463Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri35.083 0 35.083 23.620 0 23.620Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler9.460.345 3.044.853 12.505.198 8.954.210 5.047.553 14.001.763Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR52.359.757 201.096.928 253.456.685 21.265.974 119.222.177 140.488.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler52.359.757 201.096.928 253.456.685 21.265.974 119.222.177 140.488.151Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.048.446 5.696.909 9.745.355 2.522.130 5.522.841 8.044.971Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.856.589 3.004.874 4.861.463 1.014.221 2.937.649 3.951.870Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.191.857 2.692.035 4.883.892 1.507.909 2.585.192 4.093.101Para ve Faiz Swap İşlemleri48.308.169 195.339.669 243.647.838 18.722.244 113.675.362 132.397.606Swap Para Alım İşlemleri1.118.340 99.117.336 100.235.676 6.779 51.842.375 51.849.154Swap Para Satım İşlemleri47.189.829 54.102.481 101.292.310 18.715.465 33.287.327 52.002.792Swap Faiz Alım İşlemleri0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830Swap Faiz Satım İşlemleri0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.142 60.350 63.492 21.600 23.974 45.574Para Alım Opsiyonları1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787Para Satım Opsiyonları1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.802.562.502 226.299.642 2.028.862.144 1.320.273.303 203.877.366 1.524.150.669EMANET KIYMETLER748.896.680 40.377.236 789.273.916 483.537.169 28.520.249 512.057.418Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları200 0 200 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler15.919.744 20.253.791 36.173.535 18.593.440 9.756.471 28.349.911Tahsile Alınan Çekler9.946.099 1.208.652 11.154.751 10.552.360 1.236.933 11.789.293Tahsile Alınan Ticari Senetler10.887.751 713.274 11.601.025 9.896.272 757.409 10.653.681Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler667.096.971 0 667.096.971 421.798.436 0 421.798.436Diğer Emanet Kıymetler45.035.450 18.201.519 63.236.969 22.686.196 16.769.436 39.455.632Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.052.420.895 182.981.373 1.235.402.268 835.481.621 172.435.494 1.007.917.115Menkul Kıymetler2.813.923 1.065.731 3.879.654 1.499.608 996.893 2.496.501Teminat Senetleri15.689.711 1.847.761 17.537.472 16.636.075 1.778.629 18.414.704Emtia999.801 89.316 1.089.117 1.085.366 85.485 1.170.851Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul836.837.235 119.665.917 956.503.152 732.484.160 113.437.562 845.921.722Diğer Rehinli Kıymetler196.075.016 60.292.209 256.367.225 83.771.203 56.117.548 139.888.751Rehinli Kıymet Alanlar5.209 20.439 25.648 5.209 19.377 24.586KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.244.927 2.941.033 4.185.960 1.254.513 2.921.623 4.176.136BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.946.834.898 521.762.071 2.468.596.969 1.415.490.948 416.195.211 1.831.686.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.844.716 -2.244.050Alınan Faizler44.753.398 30.116.954Ödenen Faizler-31.437.625 -18.557.767Alınan Temettüler1.036.613 290.376Alınan Ücret ve Komisyonlar4.064.117 2.454.085Elde Edilen Diğer Kazançlar1.576.089 655.784Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.327.421 810.511Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.938.412 -2.410.842Ödenen Vergiler-2.002.374 -1.698.395Diğer-21.223.943 -13.904.756Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim12.454.342 22.508.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-703.007 -21.022Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-6.318.938 -3.055.102Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-45.475.208 -81.582.104Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış848.727 -6.207.665Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.060.158 33.978.483Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)66.668.067 58.817.047Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 1.515.897Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-495.325 15.214.906Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-7.130.132 3.848.140Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.609.626 20.264.530YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-16.247.574 -17.782.981İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-1.750 -770.211Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-674.223 -32.290Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller233.044 95.493Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-29.003.823 -22.752.644Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.231.468 8.338.322Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.131.426 -3.109.045Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.920.881 2.804.902Diğer5.178.255 -2.357.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.126.558 617.240Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.475.121 8.610.557Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.123.630 -7.993.072İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-224.933 -245Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi546.879 4.071.994Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.964.511 7.170.783Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar23.389.729 13.015.679Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.425.218 20.186.462Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.844.174 5.643.473DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.429.625 -5.651.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar75.157 -104.232Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-179.877 -86.456Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -30.763Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları296.308 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-41.274 12.987Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar3.354.468 -5.547.009Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.300.600 -6.767.351Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-946.132 1.220.342TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.273.799 -7.768Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)73.072.525 82.478.532 155.551.057 63.165.314 70.226.928 133.392.242Nakit ve Nakit Benzerleri4.007.958 44.960.449 48.968.407 5.688.933 40.547.786 46.236.719Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.979.719 42.494.849 45.474.568 4.824.521 35.667.113 40.491.634Bankalar(4) 976.543 2.465.744 3.442.287 865.081 4.881.130 5.746.211Para Piyasalarından Alacaklar55.001 0 55.001 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.305 -144 -3.449 -669 -457 -1.126Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 864.668 6.570.805 7.435.473 501.172 6.230.452 6.731.624Devlet Borçlanma Senetleri864.668 6.208.526 7.073.194 501.172 5.892.281 6.393.453Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 362.279 362.279 0 338.171 338.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 67.142.900 29.753.577 96.896.477 55.426.682 22.960.841 78.387.523Devlet Borçlanma Senetleri66.489.963 29.218.499 95.708.462 55.241.367 22.570.485 77.811.852Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler123.369 357.119 480.488 120.095 249.956 370.051Diğer Finansal Varlıklar529.568 177.959 707.527 65.220 140.400 205.620Türev Finansal Varlıklar(3) 1.056.999 1.193.701 2.250.700 1.548.527 487.849 2.036.376Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.056.999 1.193.701 2.250.700 1.548.527 487.849 2.036.376Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL