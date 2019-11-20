***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -953.956 17.388 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538Yeni Bakiye5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -951.554 17.388 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -77.045 -25.636 0 959.706 -6.018.483 0 0 0 6.527.253 1.365.795 949 1.366.744Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -290 0 0 0 0 -1.135.652 0 77.722 1.071.894 0 13.674 0 13.674Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.660.121 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.600.000 0 0 -542 3.987.306 -121.157 0 3.080.327 -8.105.689 17.388 37.398.102 6.601.510 6.527.253 54.984.498 2.614 54.987.112Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -161.889 0 103.680 270.547 3.248.598 0 0 0 4.501.274 7.962.210 210 7.962.420Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -102 188.954 191 -330 0 308 0 143.700 117.434 0 450.155 450.155Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -585 3.993.266 -32.345 347.239 2.914.272 -2.958.127 0 52.110.376 1.563.512 4.501.274 68.538.882 2.668 68.541.550Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER149.558.007 305.937.018 455.495.025 100.186.509 221.199.122 321.385.631GARANTİ VE KEFALETLER(1) 43.590.654 84.527.648 128.118.302 42.358.851 89.288.857 131.647.708Teminat Mektupları43.300.811 56.361.059 99.661.870 42.052.714 61.662.493 103.715.207Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.183.421 12.764.883 13.948.304 1.809.270 13.798.953 15.608.223Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler37.386.187 39.087.603 76.473.790 35.394.204 43.373.848 78.768.052Diğer Teminat Mektupları4.731.203 4.508.573 9.239.776 4.849.240 4.489.692 9.338.932Banka Kredileri17.602 7.655.225 7.672.827 26.238 8.290.788 8.317.026İthalat Kabul Kredileri12.677 7.654.704 7.667.381 26.238 8.288.714 8.314.952Diğer Banka Kabulleri4.925 521 5.446 0 2.074 2.074Akreditifler268.136 18.842.393 19.110.529 274.137 18.114.396 18.388.533Belgeli Akreditifler268.136 18.744.034 19.012.170 274.137 18.008.378 18.282.515Diğer Akreditifler98.359 98.359 0 106.018 106.018Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 868.608 868.608 0 202.092 202.092T.C. Merkez Bankasına Cirolar868.608 868.608 0 202.092 202.092Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 1.557 1.557 0 2.172 2.172Diğer Garantilerimizden0 798.805 798.805 0 1.010.273 1.010.273Diğer Kefaletlerimizden4.105 1 4.106 5.762 6.643 12.405TAAHHÜTLER53.516.632 20.601.405 74.118.037 36.323.782 14.578.481 50.902.263Cayılamaz Taahhütler(1) 53.516.632 16.321.351 69.837.983 36.150.769 10.188.966 46.339.735Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.732.183 13.178.431 20.910.614 2.192.245 5.070.064 7.262.309Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri5.250 0 5.250 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri10.176.236 30.636 10.206.872 8.547.764 20.980 8.568.744Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.728.655 25 3.728.680 2.876.065 37 2.876.102İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri10.748 0 10.748 6.925 0 6.925Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.192.017 22.480 22.214.497 13.341.463 22.436 13.363.899Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri35.083 0 35.083 23.620 0 23.620Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler9.636.460 3.089.779 12.726.239 9.162.687 5.075.449 14.238.136Cayılabilir Taahhütler0 4.280.054 4.280.054 173.013 4.389.515 4.562.528Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri199.922 199.922 0 372.805 372.805Diğer Cayılabilir Taahhütler4.080.132 4.080.132 173.013 4.016.710 4.189.723TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR52.450.721 200.807.965 253.258.686 21.503.876 117.331.784 138.835.660Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler52.450.721 200.807.965 253.258.686 21.503.876 117.331.784 138.835.660Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.055.121 4.347.654 8.402.775 2.524.108 3.223.439 5.747.547Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.863.264 2.342.838 4.206.102 1.014.221 1.760.205 2.774.426Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.191.857 2.004.816 4.196.673 1.509.887 1.463.234 2.973.121Para ve Faiz Swap İşlemleri48.392.458 196.399.961 244.792.419 18.958.168 114.084.371 133.042.539Swap Para Alım İşlemleri1.202.629 99.618.524 100.821.153 242.703 51.873.780 52.116.483Swap Para Satım İşlemleri47.189.829 54.661.585 101.851.414 18.715.465 33.664.931 52.380.396Swap Faiz Alım İşlemleri0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830Swap Faiz Satım İşlemleri0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.142 60.350 63.492 21.600 23.974 45.574Para Alım Opsiyonları1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787Para Satım Opsiyonları1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.827.920.052 235.192.630 2.063.112.682 1.351.947.272 250.674.668 1.602.621.940EMANET KIYMETLER751.312.725 41.844.754 793.157.479 484.862.074 29.618.131 514.480.205Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları200 0 200 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler17.844.988 20.482.282 38.327.270 19.513.200 9.949.943 29.463.143Tahsile Alınan Çekler10.358.068 1.287.238 11.645.306 10.913.777 1.298.021 12.211.798Tahsile Alınan Ticari Senetler10.954.485 877.493 11.831.978 9.935.885 899.959 10.835.844Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler667.096.971 0 667.096.971 421.800.764 7.242 421.808.006Diğer Emanet Kıymetler45.047.548 18.521.062 63.568.610 22.687.433 17.067.264 39.754.697Emanet Kıymet Alanlar1.649 676.679 678.328 2.199 395.702 397.901REHİNLİ KIYMETLER1.075.362.400 190.406.843 1.265.769.243 865.830.685 218.134.914 1.083.965.599Menkul Kıymetler3.953.550 1.493.442 5.446.992 2.419.375 1.439.047 3.858.422Teminat Senetleri16.826.128 4.861.558 21.687.686 17.840.388 4.474.610 22.314.998Emtia2.698.124 538.351 3.236.475 2.371.854 452.978 2.824.832Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul852.379.825 120.715.086 973.094.911 756.841.771 153.479.598 910.321.369Diğer Rehinli Kıymetler199.499.564 62.777.967 262.277.531 86.352.088 58.269.304 144.621.392Rehinli Kıymet Alanlar5.209 20.439 25.648 5.209 19.377 24.586KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.244.927 2.941.033 4.185.960 1.254.513 2.921.623 4.176.136BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.977.478.059 541.129.648 2.518.607.707 1.452.133.781 471.873.790 1.924.007.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.190.899 -2.229.111Alınan Faizler47.826.657 32.184.645Ödenen Faizler-32.056.149 -19.459.339Alınan Temettüler16.805 4.634Alınan Ücret ve Komisyonlar4.067.629 2.670.938Elde Edilen Diğer Kazançlar4.160.182 1.198.490Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.839.297 829.624Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.252.200 -3.116.114Ödenen Vergiler-2.418.145 -1.772.367Diğer-24.374.975 -14.769.622Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim12.502.982 30.262.264Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-828.968 56.761Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-6.691.216 -4.197.307Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-48.044.356 -82.267.335Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış555.522 -6.134.819Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.218.884 34.349.912Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)69.997.426 67.826.788Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 1.542.902Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-666.606 13.363.651Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 -22.064Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-7.037.704 5.743.775Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.312.083 28.033.153YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.375.526 -16.448.382İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-251.750 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-736.416 -80.815Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller233.090 226.580Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-29.880.799 -23.239.712Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.397.883 8.488.422Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.620.821 -3.143.118Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.920.881 2.827.716Diğer7.562.406 -1.527.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.700.971 311.160Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.042.962 9.345.349Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.985.940 -9.029.237İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-356.051 -4.952Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi586.961 4.330.531Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.775.511 16.226.462Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar28.295.446 13.839.511Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar25.519.935 30.065.973Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.501.716 6.527.609DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.460.704 -5.160.865Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58.209 -102.681Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-179.877 -84.750Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -30.763Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları129.600 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.932 12.832Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar3.518.913 -5.058.184Yabancı Para Çevrim Farkları270.547 959.706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.164.427 -7.342.905Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-916.061 1.325.015TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.962.420 1.366.744Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)76.650.054 87.745.019 164.395.073 66.510.082 74.379.646 140.889.728Nakit ve Nakit Benzerleri5.817.292 49.657.704 55.474.996 7.814.343 44.400.782 52.215.125Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 3.219.193 45.151.295 48.370.488 5.159.473 37.723.020 42.882.493Bankalar(4) 2.455.824 4.509.814 6.965.638 2.594.530 6.502.590 9.097.120Para Piyasalarından Alacaklar146.382 2.885 149.267 61.405 188.682 250.087Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.107 -6.290 -10.397 -1.065 -13.510 -14.575Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 904.695 6.697.193 7.601.888 536.584 6.246.194 6.782.778Devlet Borçlanma Senetleri872.484 6.208.526 7.081.010 505.480 5.895.402 6.400.882Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler18 0 18 8 0 8Diğer Finansal Varlıklar32.193 488.667 520.860 31.096 350.792 381.888Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 68.870.747 30.181.851 99.052.598 56.610.615 23.222.432 79.833.047Devlet Borçlanma Senetleri66.570.758 29.284.696 95.855.454 55.241.367 22.647.572 77.888.939Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler131.629 358.805 490.434 125.580 252.138 377.718Diğer Finansal Varlıklar2.168.360 538.350 2.706.710 1.243.668 322.722 1.566.390Türev Finansal Varlıklar(3) 1.057.320 1.208.271 2.265.591 1.548.540 510.238 2.058.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.057.320 1.208.271 2.265.591 1.548.540 510.238 2.058.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)317.444.724 153.442.556 470.887.280 268.866.687 140.472.202 409.338.889Krediler(7) 321.555.836 139.343.336 460.899.172 270.654.402 133.874.529 404.528.931Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 1.415.594 2.062.010 3.477.604 1.449.276 2.529.404 3.978.680Faktoring Alacakları1.542 1.542 0 2.147 2.147İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 5.535.379 12.574.664 18.110.043 5.404.610 4.877.935 10.282.545Devlet Borçlanma Senetleri5.450.839 12.561.076 18.011.915 5.207.791 4.876.659 10.084.450Diğer Finansal Varlıklar84.540 13.588 98.128 196.819 1.276 198.095Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.062.085 -538.996 -11.601.081 -8.641.601 -811.813 -9.453.414SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 2.519.702 150 2.519.852 1.230.611 68 1.230.679Satış Amaçlı2.519.702 150 2.519.852 1.230.611 68 1.230.679Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI425.658 93.881 519.539 147.786 89.787 237.573İştirakler (Net)(9) 167.683 2.420 170.103 139.811 2.337 142.148Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler156.990 156.990 133.745 0 133.745Konsolide Edilmeyenler10.693 2.420 13.113 6.066 2.337 8.403Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 257.975 0 257.975 7.975 0 7.975Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.738 1.738 1.738 0 1.738Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar256.237 256.237 6.237 0 6.237Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 91.461 91.461 0 87.450 87.450Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler91.461 91.461 0 87.450 87.450Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 7.427.302 246.995 7.674.297 6.600.795 202.960 6.803.755MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)838.936 44.570 883.506 683.280 48.426 731.706Şerefiye30.723 0 30.723 0 0 0Diğer808.213 44.570 852.783 683.280 48.426 731.706YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI16.705 5.143 21.848 53.287 7.336 60.623ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.607.202 197 1.607.399 1.639.462 96 1.639.558DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 4.655.455 2.268.591 6.924.046 4.234.374 3.220.111 7.454.485VARLIKLAR TOPLAMI411.585.738 243.847.102 655.432.840 349.966.364 218.420.632 568.386.996YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 222.096.515 208.237.456 430.333.971 184.601.759 169.773.489 354.375.248ALINAN KREDİLER(3) 2.535.441 31.727.927 34.263.368 1.196.347 33.652.422 34.848.769PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 41.304.771 19.854.225 61.158.996 56.213.158 12.390.480 68.603.638İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 5.823.227 9.431.356 15.254.583 4.326.776 12.617.088 16.943.864Bonolar2.405.925 314.617 2.720.542 1.761.094 106.896 1.867.990Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.406.612 0 2.406.612 1.375.097 0 1.375.097Tahviller1.010.690 9.116.739 10.127.429 1.190.585 12.510.192 13.700.777FONLAR6.132.940 0 6.132.940 6.073.748 0 6.073.748Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.132.940 0 6.132.940 6.073.748 0 6.073.748GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.090.922 1.869.208 2.960.130 1.156.322 511.847 1.668.169Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.090.922 1.869.208 2.960.130 1.156.322 511.847 1.668.169Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 641.171 105.338 746.509 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 5.325.537 318.894 5.644.431 4.637.486 113.586 4.751.072Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.512.716 4.758 1.517.474 1.342.697 4.324 1.347.021Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)2.180.177 2.180.177 1.739.355 0 1.739.355Diğer Karşılıklar1.632.644 314.136 1.946.780 1.555.434 109.262 1.664.696CARİ VERGİ BORCU(10) 2.119.292 7.090 2.126.382 1.607.656 19.295 1.626.951ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 4.882 4.882 0 8.669 8.669SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 9.211.677 9.211.677 0 0 0Krediler489.307 489.307 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları8.722.370 8.722.370 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 10.026.693 9.026.728 19.053.421 8.547.463 10.810.430 19.357.893ÖZKAYNAKLAR(13) 70.147.845 -1.606.295 68.541.550 62.844.885 -2.715.910 60.128.975Ödenmiş Sermaye6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-585 0 -585 -483 0 -483Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-585 -585 -483 0 -483Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.010.029 298.131 4.308.160 4.110.411 67.143 4.177.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.860.571 -1.904.426 -43.855 -780.255 -2.783.053 -3.563.308Kar Yedekleri52.110.376 0 52.110.376 37.320.380 0 37.320.380Yasal Yedekler4.750.183 0 4.750.183 4.026.361 0 4.026.361Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler47.360.193 47.360.193 31.732.384 0 31.732.384Diğer Kar Yedekleri0 0 0 1.561.635 0 1.561.635Kar veya Zarar6.064.786 0 6.064.786 16.092.374 0 16.092.374Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.563.512 0 1.563.512 6.748.737 0 6.748.737Dönem Net Kâr veya Zararı4.501.274 0 4.501.274 9.343.637 0 9.343.637Azınlık Payları2.668 0 2.668 2.458 0 2.458YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI367.244.354 288.188.486 655.432.840 331.205.600 237.181.396 568.386.996Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 52.370.703 38.673.900 17.465.074 16.038.229Kredilerden Alınan Faizler41.838.219 30.764.369 14.606.580 12.182.064Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler443.596 468.069 128.821 197.527Bankalardan Alınan Faizler553.640 332.669 158.651 142.790Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler9.679 30.448 1.472 3.151Menkul Değerlerden Alınan Faizler9.075.731 6.776.429 2.421.134 3.391.252Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.461 4.239 6.721 2.270Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar8.047.507 6.133.664 2.123.722 3.026.830İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.011.763 638.526 290.691 362.152Finansal Kiralama Faiz Gelirleri281.577 205.013 98.846 85.241Diğer Faiz Gelirleri168.261 96.903 49.570 36.204FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -33.613.377 -20.861.349 -11.055.573 -8.792.751Mevduata Verilen Faizler-23.113.848 -13.292.630 -7.724.494 -5.420.193Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.308.439 -1.113.019 -430.858 -518.016Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.607.654 -5.415.396 -2.373.262 -2.483.230İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.290.536 -917.875 -441.337 -358.269Kiralama Faiz Giderleri-87.392 -17 -32.508 -8Diğer Faiz Giderleri-205.508 -122.412 -53.114 -13.035NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ18.757.326 17.812.551 6.409.501 7.245.478NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.404.085 1.928.466 779.608 639.601Alınan Ücret ve Komisyonlar4.075.044 2.671.803 1.277.781 935.369Gayri Nakdi Kredilerden761.113 498.331 257.816 184.402Diğer3.313.931 2.173.472 1.019.965 750.967Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.670.959 -743.337 -498.173 -295.768Gayri Nakdi Kredilere-1.184 -767 -195 -494Diğer-1.669.775 -742.570 -497.978 -295.274TEMETTÜ GELİRLERİ22.622 4.634 12.508 49TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -6.239.900 -3.208.642 -1.771.749 -1.607.718Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)65.238 5.996 33.941 995Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.797.065 -2.402.985 -2.136.211 -1.220.514Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)491.927 -811.653 330.521 -388.199DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 3.561.141 2.118.981 1.314.919 620.738FAALİYET BRÜT KÂRI18.505.274 18.655.990 6.744.787 6.898.148BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -3.912.550 -3.421.882 -1.585.707 -2.029.053DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -77.139 -20.399 -53.558 29.013PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.889.665 -2.370.915 -947.809 -772.111DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -5.830.419 -4.414.921 -2.012.336 -1.514.064NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.795.501 8.427.873 2.145.377 2.611.933BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)41.876 28.682 21.894 17.171NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 5.837.377 8.456.555 2.167.271 2.629.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -1.335.661 -1.928.946 -510.298 -657.732Cari Vergi Karşılığı-2.292.313 -1.761.688 -1.351.353 -545.992Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.796.415 -2.262.148 -440.671 -1.411.145Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.753.067 2.094.890 1.281.726 1.299.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 4.501.716 6.527.609 1.656.973 1.971.372DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 4.501.716 6.527.609 1.656.973 1.971.372Grubun Karı (Zararı)4.501.274 6.527.253 1.656.800 1.971.259Azınlık Payları Karı (Zararı)442 356 173 113Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,73798623 1,16564446 0,27163492 0,35203071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799861BIST