***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi 16.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurularımızın Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından 16.01.2020 tarih ve 6/84 sayılı toplantısı ile onaylanan ihraç belgeleri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813441BIST