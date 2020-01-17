***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
17.01.2020 18:11
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi 16.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurularımızın Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından 16.01.2020 tarih ve 6/84 sayılı toplantısı ile onaylanan ihraç belgeleri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813441
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0421
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 2,83
|Açılış
|: 295,44
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,92
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6638
|7,7023
|% 0,38
|
|Frank
|6,0682
|6,1048
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5676
|1,5755
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|3,92
|
|Altın Gr.
|296
|296
|3,00
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,02
|
Seans Raporu
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de