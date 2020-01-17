GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

17.01.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi 16.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,             İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ve yapılandırılmış  borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurularımızın Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylandığı duyurulmuştu.   SPK tarafından 16.01.2020 tarih ve 6/84 sayılı toplantısı ile onaylanan ihraç belgeleri ve başvuru formu ekte  yer almaktadır.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813441


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05121.475
Değişim :  0,39% |  473,90
Açılış :  121.619  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
121.874 En Düşük
120.597
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,18 26.640.696 % 15,76  
GEDIK 8,13 11.267.727 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.390.772 % 14,97  
DAGHL 5,49 23.620.755 % 14,85  
BNTAS 3,82 474.040.274 % 14,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6638 7,7023 % 0,38  
Frank 6,0682 6,1048 % 0,37  
Riyal 1,5676 1,5755 % 0,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 3,92  
Altın Gr. 296 296 3,00  
Cumhuriyet 1.950 1.980 14,00  
Tam 1.942 1.991 14,79  
Yarım 939 963 7,16  
Çeyrek 471 481 3,58  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,07  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 64,64 64,64 0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru