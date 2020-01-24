***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: a) 05.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 24.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. c) 24.01.2020 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2020/7 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanmış olup, SPK tarafından 23.01.2020 tarih ve 7/104 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814416BIST