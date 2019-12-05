***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2019 20:02
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 17.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde, farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, 12,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda finansman bonosu ve/veya tahvil, 2,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda çeşitli göstergelere dayalı yapılandırılmış borçlanma araçları ve 2,5 Milyar Türk Lirasına kadar tutarda altın cinsinden kıymetli maden bonoları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamda 17,5 Milyar TL tutarında her nevi borçlanma aracının ihraç edilmesi ile ilgili gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802135
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05272,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 272,93
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,85
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5815
|% 0,41
|
|Frank
|5,8006
|5,8355
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,31
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,48
|