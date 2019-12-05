***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdişi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802136BIST