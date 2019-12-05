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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.12.2019 20:03
GÜNCEL HABERLER



***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı SPK mevzuatına uyumlu Varlık Teminatlı Menkul Kıymet(VTMK) ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymet(İTMK) ve/veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ilgili sözleşmelerin imzalanması, diğer işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802138


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SMART 11,96 117.862.226 % 19,96  
FONET 8,00 86.586.863 % 19,94  
DERAS 4,77 40.570.357 % 19,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5436 7,5815 % 0,41  
Frank 5,8006 5,8355 % 0,15  
Riyal 1,5289 1,5366 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.476 0,31  
Altın Gr. 273 273 0,25  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,93 16,96 0,09  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
B. Petrol 63,48 63,48 0,48  
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