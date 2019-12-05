***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı SPK mevzuatına uyumlu Varlık Teminatlı Menkul Kıymet(VTMK) ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymet(İTMK) ve/veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ilgili sözleşmelerin imzalanması, diğer işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802138BIST