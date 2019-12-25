***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.12.2019Ek Açıklamalarİlgi: 05.12.2019 tarihli açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası tutara kadar SPK mevduatına uyumlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesiyle ilgili süreçlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Makamının yetkili kılındığı duyurulmuştu. Yukarıda sözü edilen karar çerçevesinde Bankamızca ihraç limitinin yenilenmesi için BDDK ve SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805197BIST