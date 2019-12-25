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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.12.2019 17:53
GÜNCEL HABERLER



***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.12.2019

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.12.2019 tarihli açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası tutara kadar SPK mevduatına uyumlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesiyle ilgili süreçlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Makamının yetkili kılındığı duyurulmuştu. Yukarıda sözü edilen karar çerçevesinde Bankamızca ihraç limitinin yenilenmesi için BDDK ve SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805197


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