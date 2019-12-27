***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı SPK ve BDDK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, ihraçların halka arz ve/veya tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, SPK ‘ya halka arz edilmeksizin ihraç başvurusunda bulunulmuştur."Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 17.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.12.2019Ek Açıklamalarİlgi: 05.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamaları. İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde, farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, 12,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda finansman bonosu ve/veya tahvil, 2,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda çeşitli göstergelere dayalı yapılandırılmış borçlanma araçları ve 2,5 Milyar Türk Lirasına kadar tutarda altın cinsinden kıymetli maden bonoları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamda 17,5 Milyar TL tutarında her nevi borçlanma aracının ihraç edilmesi ile ilgili gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük'e yetki verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805641BIST