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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.01.2020 19:11
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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kıymetli maden bonosu ihracına ilişkin başvurumuz daha ileri bir tarihte yapılmak üzere Bankamızca ertelenmiş olduğundan ihraç tavanı tutarı değiştirilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: a) 05.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 27.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil, yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 2020/6 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813270


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