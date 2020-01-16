***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kıymetli maden bonosu ihracına ilişkin başvurumuz daha ileri bir tarihte yapılmak üzere Bankamızca ertelenmiş olduğundan ihraç tavanı tutarı değiştirilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021Ek Açıklamalarİlgi: a) 05.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 27.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil, yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 2020/6 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813270BIST