***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 23.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.01.2021Ek Açıklamalarİlgi: a) 05.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 24.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih, 7/104 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 2020/7 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814413BIST