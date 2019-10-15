***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelnotlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir:Uzun Vadeli Uluslararası YP BBB -Görünüm NegatifUzun Vadeli Uluslararası TL Notu BBB -Görünüm NegatifUzun Vadeli Ulusal Notu AAA (Trk)Görünüm DurağanKısa Vadeli Uluslararası YP A - 3Görünüm NegatifKısa Vadeli Uluslararası TL Notu A - 3Görünüm NegatifKısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk)Desteklenme Notu 1Ortaklardan Bağımsızlık Notu Ahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793330BIST