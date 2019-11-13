***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 02.11.2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para tahvil notunda görünümün ‘Negatif'ten ‘Durağan'a değiştirilmesini takiben 12.11.2019 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Tahvil kredi not görünümleri ‘Negatif' ten ‘Durağan' a güncellenmiş olup not seviyeleri ise teyit edilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Not/GörünümYP Uzun Vadeli B+/DurağanYP Kısa Vadeli BTL Uzun Vadeli BB-/DurağanTL Kısa Vadeli BUlusal Uzun Vadeli AA (tur)/DurağanDestek 4Destek Derecelendirme Tabanı B+Finansal Kapasite Notu b+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798595BIST