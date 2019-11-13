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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.11.2019 11:29
GÜNCEL HABERLER



***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings  tarafından 02.11.2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para tahvil notunda görünümün ‘Negatif'ten ‘Durağan'a değiştirilmesini  takiben 12.11.2019 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel  Para Tahvil  kredi not görünümleri ‘Negatif' ten ‘Durağan'  a güncellenmiş olup not seviyeleri ise teyit edilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme  notları aşağıda yer almaktadır.
Not/Görünüm
YP Uzun Vadeli  B+/Durağan
YP Kısa Vadeli B
TL Uzun Vadeli BB-/Durağan
TL Kısa Vadeli B
Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan 
Destek 4
Destek Derecelendirme Tabanı B+
Finansal Kapasite Notu b+





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798595


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,44 11.548.310 % 10,72  
RTALB 1,94 7.516.759 % 9,60  
AYEN 3,02 45.808.822 % 8,24  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
METAL 1,00 25.935 % 7,53  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3747 7,4117 % -0,40  
Frank 5,7920 5,8269 % -0,07  
Riyal 1,5326 1,5403 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.461 1,72  
Altın Gr. 270 270 -0,47  
Cumhuriyet 1.794 1.821 -10,00  
Tam 1.787 1.831 -7,84  
Yarım 864 886 -3,79  
Çeyrek 433 443 -1,90  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 61,69 61,69 -0,37  
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