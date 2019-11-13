***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 11:29
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 02.11.2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para tahvil notunda görünümün ‘Negatif'ten ‘Durağan'a değiştirilmesini takiben 12.11.2019 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Tahvil kredi not görünümleri ‘Negatif' ten ‘Durağan' a güncellenmiş olup not seviyeleri ise teyit edilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Not/Görünüm
YP Uzun Vadeli B+/Durağan
YP Kısa Vadeli B
TL Uzun Vadeli BB-/Durağan
TL Kısa Vadeli B
Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan
Destek 4
Destek Derecelendirme Tabanı B+
Finansal Kapasite Notu b+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798595
BIST
11:48104.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 111,83
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:485,7639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0146
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:486,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:48270,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,41
|Açılış
|: 270,55
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,44
|11.548.310
|% 10,72
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|AYEN
|3,02
|45.808.822
|% 8,24
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|KLNMA
|33,54
|1.703.933
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|GARAN
|9,88
|153.065.445
|% 0,61
|
|PGSUS
|71,50
|135.880.352
|% 0,56
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,21
|48.648.146
|% -1,63
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|ADESE
|2,10
|67.590.633
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4117
|% -0,40
|
|Frank
|5,7920
|5,8269
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.461
|1,72
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,37
|