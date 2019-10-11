***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCZBE1919 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 132.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 132.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.10.2019Vade (Gün Sayısı) 49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCZBE1919Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.10.2019Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 132.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 22.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 24.01.2019 tarih ve 6/125 sayılı toplantısında onaylanan ve 24.01.2019 tarih ve 2019/6 sayılı bültende yayınlanan, yurtiçinde ve toplam 17.5 Milyar Türk Lirası'na kadar halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç etmeyi öngördüğü borçlanma araçlarına ilişkin izni kapsamında 23.08.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49 gün vadeli, TRFTCZBE1919 ISIN kodlu 132.500.000.- TL nominal değerli Finansman bonosunun bugün (11.10.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792697BIST