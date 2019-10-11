***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 17:12
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTCZBE1919 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 132.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 132.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCZBE1919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2019
Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 132.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 24.01.2019 tarih ve 6/125 sayılı toplantısında onaylanan ve 24.01.2019 tarih ve 2019/6 sayılı bültende yayınlanan, yurtiçinde ve toplam 17.5 Milyar Türk Lirası'na kadar halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç etmeyi öngördüğü borçlanma araçlarına ilişkin izni kapsamında 23.08.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49 gün vadeli, TRFTCZBE1919 ISIN kodlu 132.500.000.- TL nominal değerli Finansman bonosunun bugün (11.10.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792697
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