***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









26.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.10.2019Vade (Gün Sayısı) 92ISIN Kodu XS2026198783Satışın Tamamlanma Tarihi 11.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.10.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 10.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 11.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 10.096.250,00 USD tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792699BIST