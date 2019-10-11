***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 17:13
26.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu XS2026198783
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.10.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 10.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 11.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 10.096.250,00 USD tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792699
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
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99.783
En Düşük
98.776
18:055,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
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5,8834
En Düşük
5,8233
18:056,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
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6,4980
En Düşük
6,4139
18:05279,86
En Yüksek
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|Açılış
|: 279,86
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12