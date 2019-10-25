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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2019 16:33
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BIST USD EURO ALTIN
17:28100.326
Değişim :  -0,02% |  -20,12
Açılış :  100.272  
Önceki Kapanış :  100.346  
En Yüksek
100.673 En Düşük
100.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 5,74 41.616.764 % 19,83  
DITAS 7,69 12.646.216 % 17,58  
KLMSN 11,90 15.925.655 % 16,67  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
DOBUR 3,60 21.656.369 % 10,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3683 7,4052 % -0,27  
Frank 5,7804 5,8152 % -0,13  
Riyal 1,5320 1,5397 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 280 280 1,66  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.847 1.894 12,85  
Yarım 893 916 6,21  
Çeyrek 448 458 3,11  
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