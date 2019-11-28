***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.11.2019 14:06
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCZB82013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 4,1153 16,461 30.864.750 Evet
2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020
3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020
4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
364 gün vadeli 750.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bononun birinci kupon 28.11.2019 tarihinde ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800776
BIST