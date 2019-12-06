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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.12.2019 15:08
GÜNCEL HABERLER



***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCZB32018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 3,9245 15,7412 39.245.000 Evet
2 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
182 gün vadeli 1.000.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bononun birinci kupon 06.12.2012 tarihinde ödenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802281


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,82 99.724.904 % 16,46  
DENCM 8,02 22.030.685 % 16,40  
GLRYH 2,20 24.485.656 % 14,58  
FMIZP 33,24 27.206.031 % 12,60  
BOSSA 9,29 35.357.526 % 11,66  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5425 7,5803 % -0,02  
Frank 5,7945 5,8294 % -0,11  
Riyal 1,5320 1,5397 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -11,89  
Altın Gr. 272 272 -1,09  
Cumhuriyet 1.804 1.831 -2,00  
Tam 1.793 1.839 -3,41  
Yarım 867 890 -1,65  
Çeyrek 435 445 -0,82  
Gümüş.Ons 16,80 16,81 -0,17  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,08 63,08 -0,31  
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