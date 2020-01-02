***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.01.2020 13:47
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS2021305771 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
ISIN Kodu XS2021305771
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.01.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.01.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 2.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 02.01.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 2.025.205,48 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806590
BIST
14:23115.292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 866,61
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:235,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9590
En Düşük
5,9430
14:236,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:23291,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,34
|Açılış
|: 291,50
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,91
|129.818.367
|% 16,90
|
|DURDO
|15,81
|8.493.968
|% 12,61
|
|CRFSA
|5,22
|83.815.495
|% 10,83
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|SANFM
|5,50
|3.280.430
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,24
|7.082.100
|% -8,37
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,60
|813.785.002
|% 0,97
|
|PETKM
|3,87
|483.882.435
|% 1,57
|
|IPEKE
|8,49
|428.502.907
|% 9,97
|
|KOZAA
|10,50
|418.311.445
|% 4,69
|
|HALKB
|6,06
|391.693.050
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,72
|376.459.884
|% 2,26
|
|ISGYO
|1,79
|241.762.164
|% 1,70
|
|PETKM
|3,87
|483.882.435
|% 1,57
|
|ODAS
|2,17
|242.375.258
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,48
|141.285.618
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8414
|7,8807
|% -0,18
|
|Frank
|6,1161
|6,1530
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,31
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|2,80
|
|Yarım
|929
|953
|1,35
|
|Çeyrek
|466
|476
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,24
|66,24
|0,24
|
Seans Raporu
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14:33BRMEN
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14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 783, 84 artarak (% 0.56 ) 139, 614
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14:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, IPEKE