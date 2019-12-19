***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNeslihan ARAS Bölüm Başkanı 0312 584 5919 nesaras@ziraatbank.com.trMustafa KÜRTÜL Müdür 0 312 584 5923 muskurtul@ziraatbank.com.trTevfik ŞAHİN Yönetmen 0 312 584 5926 tesahin@ziraatbank.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BANKACILIK 1750000000 1749999996 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKZIRAATBANK INTERNATIONAL A.G. BANKACILIK 130000000 130000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKZIRAATBANK BH DD BANKACILIK 200000000 200000000 BAM 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK MONTENEGRO AD BANKACILIK 18000000 18000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK UZBEKİSTAN JSC BANKACILIK 188953081200 188953081200 UZS 100 BAĞLI ORTAKLIKJSC ZIRAAT BANK GEORGIA BANKACILIK 50000000 50000000 GEL 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 1300000000 1300000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 750000000 750000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK AZERBAYCAN ASC BANKACILIK 50000000 49990000 AZN 99,98 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT SİGORTA A.Ş. SİGORTACILIK 50000000 49985000 TRY 99,97 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SİGORTACILIK 80000000 79976000 TRY 99,97 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK (MOSCOW) JSC BANKACILIK 1334807500 1333631000 RUB 99,91 BAĞLI ORTAKLIKKAZAKHSTAN ZIRAAT INTERNATIONAL BANK BANKACILIK 15000000000 14936476000 KZT 99,58 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 60000000 45360000 TRY 75,6 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİĞER MALİ 12500000 9362500 TRY 74,9 BAĞLI ORTAKLIKTURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMM.BANK BANKACILIK 85506750 42753375 MNT 50 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKPLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER TİCARİ 21000000 7000000 TRY 33,33 İŞTİRAKT.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 25000 4806 TRY 19,22 FİNANSAL YATIRIMBANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER 30000000 5.394.922,50 TRY 17,98 İŞTİRAKARAP TÜRK BANKASI A.Ş. BANKACILIK 440000000 67.900.349,7 TRY 15,43 İŞTİRAKAZER TURK BANK ASC BANKACILIK 50000000 6185766 AZN 12,37 FİNANSAL YATIRIMKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804417BIST