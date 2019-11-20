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***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

20.11.2019 19:17
GÜNCEL HABERLER



***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/11/2019
Karar Sayısı
29 / 16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 30.09.2019 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz.  Hüseyin AYDIN Feyzi ÇUTUR Yusuf BİLMEZ Bilgehan KURU Neslihan ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Finansal Yönetim
Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799862


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Sterlin 7,3556 7,3925 % 0,16  
Frank 5,7412 5,7757 % 0,25  
Riyal 1,5174 1,5251 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 2,71  
Altın Gr. 271 271 1,04  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,12 17,16 -0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
B. Petrol 62,20 62,20 1,29  
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