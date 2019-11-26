***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.11.2019 16:58
***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.05.2014, 27.12.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS2084463475
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 3 ay / 27.02.2020
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : GBP 5.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800493
BIST
17:30107.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.278,45
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
17:305,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
17:306,3554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
17:30269,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,96
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|5,56
|177.127.975
|% 18,30
|
|DOKTA
|33,00
|235.396
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,73
|54.053.620
|% 15,65
|
|QNBFL
|55,50
|2.407.813
|% 14,95
|
|GLBMD
|1,55
|10.039.741
|% 13,97
|
|VAKFN
|2,04
|23.637.105
|% -19,69
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|VKFYO
|2,14
|4.312.972
|% -8,15
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|THYAO
|13,81
|1.209.913.660
|% 1,77
|
|PETKM
|3,63
|381.680.199
|% 0,83
|
|ASELS
|18,84
|378.932.964
|% 1,07
|
|KRDMD
|2,37
|223.526.931
|% 1,72
|
|SMART
|5,56
|177.127.975
|% 18,30
|
|PETKM
|3,63
|381.680.199
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|223.526.931
|% 1,72
|
|THYAO
|13,81
|1.209.913.660
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,47
|88.300.202
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,83
|79.066.534
|% 4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4285
|7,4658
|% -0,08
|
|Frank
|5,7521
|5,7868
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5342
|1,5419
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-1,04
|
|Yarım
|862
|884
|-0,51
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,23
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