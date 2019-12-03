***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2019 15:52
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801499
BIST
16:03108.655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 953,34
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.838
En Düşük
108.151
16:035,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0062
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
16:036,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
16:03273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,84
|Açılış
|: 273,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,64
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|40.295.853
|% 19,85
|
|SMART
|11,94
|102.376.065
|% 19,76
|
|FONET
|7,87
|78.190.954
|% 17,99
|
|OYLUM
|5,31
|12.305.034
|% 14,94
|
|KFEIN
|12,98
|156.152.332
|% 13,86
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|KLMSN
|18,09
|23.058.007
|% -5,34
|
|ASELS
|19,54
|678.664.331
|% 3,17
|
|THYAO
|13,76
|613.311.425
|% 0,00
|
|PETKM
|3,63
|289.824.861
|% 0,83
|
|GARAN
|10,33
|257.197.464
|% 1,27
|
|YKSLN
|7,29
|233.757.673
|% 12,50
|
|EKGYO
|1,47
|215.100.608
|% -1,34
|
|CEMAS
|1,30
|131.125.070
|% 6,56
|
|PETKM
|3,63
|289.824.861
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,44
|32.157.139
|% 7,32
|
|ADESE
|1,92
|127.211.335
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5409
|7,5787
|% 0,37
|
|Frank
|5,8049
|5,8399
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5310
|1,5387
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|3,25
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.837
|3,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|-0,10
|
|Yarım
|870
|893
|-0,04
|
|Çeyrek
|437
|446
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,53
|