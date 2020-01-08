***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2020 10:12
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808777
BIST
15:51112.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 372,65
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:515,9537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0191
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:516,6215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:51301,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 301,82
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.369.837
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,35
|16.022.922
|% 14,03
|
|TIRE
|5,67
|244.952.425
|% 12,72
|
|HUBVC
|19,07
|75.513.665
|% 12,24
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,24
|67.630.775
|% -13,69
|
|IHGZT
|5,00
|63.266
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.852.344.214
|% 0,00
|
|ASELS
|22,40
|670.878.490
|% 0,00
|
|GARAN
|11,02
|441.585.278
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|433.000.047
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|427.333.967
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,62
|372.712.109
|% 1,25
|
|THYAO
|13,55
|1.852.344.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|319.622.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.623.899
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|252.374.121
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7727
|7,8116
|% -0,50
|
|Frank
|6,1015
|6,1383
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|0,35
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|7,18
|
|Yarım
|965
|990
|3,47
|
|Çeyrek
|484
|495
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:07FMIZP
Yüzde 7.13 oranında artışla 49.30 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 257 adet işlem
-
16:05TIRE
Yüzde 12.72 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 977, 950 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 749, 03 artarak (% 0.55 ) 137, 324
-
16:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, THYAO, KRDMD
-
16:04XU100
Endeks 113, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 810.00 milyon TL de