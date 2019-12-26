***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2019 09:05
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hisham Younis Yahya Qafisheh tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805257
BIST
11:25114.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 819,42
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:255,9390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 5,9330
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9415
En Düşük
5,9330
11:256,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5730
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|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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En Düşük
6,5743
11:25287,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,64
|Açılış
|: 287,17
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|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.121.223
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|41.488.010
|% -4,44
|
|GRNYO
|1,08
|6.137.552
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,78
|374.766.907
|% 7,69
|
|ASELS
|19,91
|253.790.144
|% 1,07
|
|SISE
|5,38
|181.774.711
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|160.220.048
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,52
|103.236.988
|% 2,79
|
|ISFIN
|3,78
|374.766.907
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,86
|41.488.010
|% -4,44
|
|TSKB
|1,16
|45.386.337
|% 1,75
|
|ALBRK
|1,46
|50.082.638
|% -0,68
|
|SISE
|5,38
|181.774.711
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6875
|7,7261
|% 0,22
|
|Frank
|6,0349
|6,0713
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|5,05
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,64
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,33
|67,33
|0,13
|
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