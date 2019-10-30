***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 -3.233.144 33.350.347 33.350.347Transferler-3.233.144 3.233.144Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.844 14.155.601 14.143.757 14.143.757Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -745 -2.660.752 14.155.601 47.494.104 47.494.104Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -14.102 -2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173Transferler10.919.027 -10.919.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.879 6.868.989 6.907.868 6.907.868Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 24.777 8.258.275 6.868.989 51.152.041 51.152.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.235.922 -23.443.736Dönem Karı (Zararı)6.868.989 14.155.601Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 6.868.989 14.155.601Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler178.131 288.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 222.984 120.820Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-55.657 166.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-55.657 66.899Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.804 605Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 10.804 605İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.172.161 -37.952.660Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-283.847 65.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -283.847 65.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.809 -23.167İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -125.809 -23.167Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 24.067.376 -23.214.485Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 154.574 -605.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-922.833 227.727İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -923.299 238.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 466 -10.716Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-21.026 -5.001Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.500.979 6.374.004İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -3.240.643 6.350.794İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -260.336 23.210Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -17.943.449 -16.706.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.748.154 -4.065.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 2.897.448 -4.065.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-149.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.219.281 -23.508.735Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 16.641 64.999YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI119.096 658.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri143.078 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri143.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.982 -31.376Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.876 -24.963Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.106 -6.413Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri689.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.451.237 18.032.043Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.645.911 25.041.813Kredilerden Nakit Girişleri19 3.645.911 25.041.813Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.097.148 -7.009.770Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -14.097.148 -7.009.770YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)903.781 -4.753.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)903.781 -4.753.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.605.536 8.576.819DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.509.317 3.823.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.509.317 1.605.536Ticari Alacaklar273.043 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 273.043 0Diğer Alacaklar181.720 55.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 181.720 55.911Stoklar8 70.434.488 94.501.864Peşin Ödenmiş Giderler704.708 859.282İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 704.708 859.282Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 6.581 23.222Diğer Dönen Varlıklar5.682.414 8.691.378İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 5.682.414 8.691.378ARA TOPLAM79.792.271 105.737.193TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.792.271 105.737.193DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 392.033 622.047Kullanım Hakkı Varlıkları408.892 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.700 6.250Diğer Haklar5.700 6.250TOPLAM DURAN VARLIKLAR806.625 628.297TOPLAM VARLIKLAR80.598.896 106.365.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 50.939 920.841Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 13.348.098 14.134.643Diğer Finansal Yükümlülükler19 6.604 37.495Ticari Borçlar242.273 1.165.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 162.564 1.085.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 79.709 79.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar71.870 92.896Diğer Borçlar7.640.255 11.141.234İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 7.421.967 10.662.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 218.288 478.624Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.371.407 19.314.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.371.407 19.314.856Kısa Vadeli Karşılıklar144.823 167.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar32.576 54.980Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 112.247 112.247Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.819 181.113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.819 181.113ARA TOPLAM22.908.088 47.155.411TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.908.088 47.155.411UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 6.446.985 14.801.992Uzun Vadeli Karşılıklar91.782 163.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar91.782 163.914TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.538.767 14.965.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.446.855 62.121.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.152.041 44.244.173Ödenmiş Sermaye11 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.777 -14.102Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.777 -14.102Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.777 -14.102Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.258.275 -2.660.752Net Dönem Karı veya Zararı18 6.868.989 10.919.027TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.152.041 44.244.173TOPLAM KAYNAKLAR80.598.896 106.365.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 44.196.727 29.852.191 7.374.724 504.950Satışların Maliyeti13 -30.877.677 -13.634.535 -2.532.733 -197.836TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.319.050 16.217.656 4.841.991 307.114BRÜT KAR (ZARAR)13.319.050 16.217.656 4.841.991 307.114Genel Yönetim Giderleri14 -2.347.379 -2.479.123 -764.469 -816.347Pazarlama Giderleri14 -199.071 -952.131 -64.441 -44.641Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 232.697 1.963.588 -13.163 926.915Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -90.212 -256.514 0 -254.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.915.085 14.493.476 3.999.918 118.132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.915.085 14.493.476 3.999.918 118.132Finansman Giderleri16 -4.046.096 -337.875 -2.126.784 -45.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191DÖNEM KARI (ZARARI)6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,22900000 0,47200000 0,06200000 0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.879 -11.844 -8.119 -2.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.879 -11.844 -8.119 -2.962Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.879 -11.844 -8.119 -2.962TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.907.868 14.143.757 1.865.015 69.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.907.868 14.143.757 1.865.015 69.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795644BIST