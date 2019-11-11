***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞişli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 3. Dönem geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi11/11/2019AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK Mevzuatına Göre Düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797995BIST