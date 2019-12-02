GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2019 10:25
GÜNCEL HABERLER



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 29.11.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde açıklanmış olan Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri ile, şirketimiz payları (TDGYO) 04.11.2019 tarihinden itibaren Ana pazar (Grup2) kapsamında işlem görecektir. Bu nedenle belirtilen tarihten itibaren şirketimizce piyasa yapıcılığı hizmeti alınması noktasında bir zorunluluk kalmadığından, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ ile 02.07.2019 tarihinde yapılmış olan piyasa yapıcılığı hizmet sözleşmesinin 29.11.2019 tarihinden itibaren fesih edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801119


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:37107.709
Değişim :  0,75% |  805,73
Açılış :  107.350  
Önceki Kapanış :  106.904  
En Yüksek
107.885 En Düşük
107.318
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 4,86 2.425.621 % 13,55  
GSRAY 2,12 195.244.985 % 12,77  
RHEAG 1,06 14.479.499 % 11,58  
DOGUB 2,04 23.248.986 % 10,27  
BALAT 0,44 137.837 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4097 7,4469 % -0,06  
Frank 5,7335 5,7680 % 0,13  
Riyal 1,5305 1,5382 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.456 -10,46  
Altın Gr. 269 269 -1,67  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -7,00  
Tam 1.779 1.824 -8,74  
Yarım 860 882 -4,23  
Çeyrek 431 441 -2,11  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 -0,16  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,03  
B. Petrol 61,73 61,73 1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru