***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 29.11.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde açıklanmış olan Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri ile, şirketimiz payları (TDGYO) 04.11.2019 tarihinden itibaren Ana pazar (Grup2) kapsamında işlem görecektir. Bu nedenle belirtilen tarihten itibaren şirketimizce piyasa yapıcılığı hizmeti alınması noktasında bir zorunluluk kalmadığından, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ ile 02.07.2019 tarihinde yapılmış olan piyasa yapıcılığı hizmet sözleşmesinin 29.11.2019 tarihinden itibaren fesih edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801119BIST