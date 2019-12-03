***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2018 / 08.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:08.03.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile inşaat faaliyetlerini durduğumuzu bildirdiğimiz Andapark Sultanbeyli Projesi (Battalgazi Mahallesi 380 Ada 1 Parsel SULTANBEYLİ / İSTANBUL) için 29.05.2018 tarihinde İYS Yapı Sanayi AŞ ile yapılan yine özel durum açıklaması ile yayınladığımız müteahhitlik sözleşmesi, mevcut durumdaki yeni projelerimize konsantre olmak amacı ile 01.12.2019 tarihi itibari ile iptal edilmiş, sözü geçen proje şu an için askıya alınmıştır.Kamuoyunun ve sayın paydaşlarımızın bilgisine sunarız.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801570BIST