***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeslimlerine 2019 yılı içerisinde başladığımız Bursa Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi 3074 ada 8 Parselde yer alan Millet Projemizin Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan) 09.01.2020 tarihinde 247/09 numarası ile Bursa Yıldırım Belediyesi Ruhsat Şefliğinden alınmıştır.Tasarruf Sahiplerimizin Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811996BIST