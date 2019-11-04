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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2019 10:26
GÜNCEL HABERLER

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre Bayar Sermaye Piyasaları,Kamu&Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.03.2018 0 212 210 33 44 emre.bayar@trendgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 206743/305353
Turgay Kılınç Finans Müdürü 22.02.2017 0 212 210 33 44 turgay.kilinc@trendgyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796294


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 17,35 73.291.667 % 19,99  
HATEK 4,93 9.902.151 % 17,38  
QNBFL 31,44 541.388 % 15,00  
EGCYH 0,11 6.512 % 10,00  
EGCYO 0,14 4.416 % 7,69  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3328 7,3696 % -0,39  
Frank 5,7388 5,7734 % -0,48  
Riyal 1,5136 1,5212 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.513 -1,72  
Altın Gr. 277 277 -1,09  
Cumhuriyet 1.834 1.862 -9,00  
Tam 1.825 1.871 -8,95  
Yarım 882 905 -4,33  
Çeyrek 442 453 -2,16  
Gümüş.Ons 18,13 18,16 0,03  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 -0,01  
B. Petrol 62,59 62,59 0,90  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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