***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.10.2019 18:10
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 -31.549 136.593 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 -33.737 136.593 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -90 0 -203.185 591.867 0 0 929.410 1.318.002 0 1.318.002
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 829 0 -236.922 728.460 5.601.476 9.497 929.410 10.048.873 0 10.048.873
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.533 -1.112.796 0 0 790.988 -169.603 0 -169.603
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 39.602 4.568 0 2.978 -839.063 6.603.179 9.497 790.988 9.472.558 0 9.472.558
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.880.158 86.484.937 158.365.095 70.059.711 79.277.598 149.337.309
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.468.926 12.896.959 22.365.885 9.302.313 13.368.187 22.670.500
Teminat Mektupları
6.723.935 6.679.547 13.403.482 6.884.185 7.188.291 14.072.476
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
105.321 76.718 182.039 123.696 83.710 207.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
413.015 394.263 807.278 412.617 489.797 902.414
Diğer Teminat Mektupları
6.205.599 6.208.566 12.414.165 6.347.872 6.614.784 12.962.656
Banka Kredileri
0 19.368 19.368 0 34.672 34.672
İthalat Kabul Kredileri
0 19.368 19.368 0 34.672 34.672
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
260 2.726.823 2.727.083 2.738 2.689.073 2.691.811
Belgeli Akreditifler
0 1.104.111 1.104.111 400 1.355.735 1.356.135
Diğer Akreditifler
260 1.622.712 1.622.972 2.338 1.333.338 1.335.676
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.744.276 2.252.180 4.996.456 2.414.187 2.423.901 4.838.088
Diğer Kefaletlerimizden
455 1.219.041 1.219.496 1.203 1.032.250 1.033.453
TAAHHÜTLER
(III-1) 19.285.833 6.350.536 25.636.369 13.163.298 2.913.113 16.076.411
Cayılamaz Taahhütler
19.285.833 6.350.536 25.636.369 13.163.298 2.913.113 16.076.411
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.423.214 5.932.700 10.355.914 1.082.628 2.046.312 3.128.940
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 85.868 85.868 0 603.610 603.610
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.892.778 160.764 5.053.542 4.243.982 158.227 4.402.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.854.244 0 1.854.244 1.681.617 0 1.681.617
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
63.545 0 63.545 54.955 0 54.955
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.044.335 0 8.044.335 6.093.650 0 6.093.650
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.617 0 5.617 4.357 0 4.357
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.100 171.204 173.304 2.109 104.964 107.073
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
43.125.399 67.237.442 110.362.841 47.594.100 62.996.298 110.590.398
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.617.338 10.570.089 26.187.427 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.625.247 1.625.247 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.617.338 8.944.842 24.562.180 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
27.508.061 56.667.353 84.175.414 30.553.406 55.377.998 85.931.404
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.540.663 4.679.668 8.220.331 4.332.308 7.661.498 11.993.806
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.989.930 2.156.202 4.146.132 2.332.275 3.784.324 6.116.599
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.550.733 2.523.466 4.074.199 2.000.033 3.877.174 5.877.207
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.497.055 44.532.144 64.029.199 21.043.153 40.077.130 61.120.283
Swap Para Alım İşlemleri
3.103.342 26.404.396 29.507.738 6.449.446 22.606.834 29.056.280
Swap Para Satım İşlemleri
14.161.713 15.761.270 29.922.983 14.283.707 14.681.284 28.964.991
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.250.894 7.226.972 11.477.866 5.177.945 7.497.597 12.675.542
Para Alım Opsiyonları
2.552.851 3.254.485 5.807.336 2.295.403 4.065.930 6.361.333
Para Satım Opsiyonları
1.698.043 3.972.487 5.670.530 2.882.542 3.431.667 6.314.209
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
219.449 207.391 426.840 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 207.391 207.391 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
219.449 0 219.449 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 21.178 21.178 0 141.773 141.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
157.497.123 32.820.290 190.317.413 159.485.118 37.355.867 196.840.985
EMANET KIYMETLER
22.638.882 3.151.890 25.790.772 20.401.124 2.651.399 23.052.523
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.521.647 1.700.177 14.221.824 9.683.981 1.224.567 10.908.548
Tahsile Alınan Çekler
9.303.794 974.509 10.278.303 9.855.135 906.310 10.761.445
Tahsile Alınan Ticari Senetler
496.830 126.564 623.394 515.021 149.903 664.924
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 350.640 350.640 0 370.619 370.619
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
316.611 0 316.611 346.987 0 346.987
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
129.538.914 28.898.393 158.437.307 133.414.971 33.470.037 166.885.008
Menkul Kıymetler
310.768 108.114 418.882 456.962 914.680 1.371.642
Teminat Senetleri
48.664.273 19.301.268 67.965.541 51.361.896 20.618.260 71.980.156
Emtia
47.418 215.129 262.547 17.208 671.712 688.920
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
71.446.335 6.801.185 78.247.520 73.124.364 6.604.523 79.728.887
Diğer Rehinli Kıymetler
9.070.120 2.472.697 11.542.817 8.454.541 4.660.862 13.115.403
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.319.327 770.007 6.089.334 5.669.023 1.234.431 6.903.454
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
229.377.281 119.305.227 348.682.508 229.544.829 116.633.465 346.178.294
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.983.936 4.023.288
Alınan Faizler
9.012.692 7.405.209
Ödenen Faizler
-5.827.055 -4.421.630
Alınan Temettüler
18.269 16.755
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.752.717 1.382.684
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.231.442 1.402.915
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
721.014 662.381
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.055.341 -924.974
Ödenen Vergiler
-431.058 -156.825
Diğer
-2.438.744 -1.343.227
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.624.758 5.873.458
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-516.093 -423.081
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.005 -1.264
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.119.052 -717.095
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.561.749 -2.156.861
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.060.326 1.311.626
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
557.604 4.046.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.694.408 977.066
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-349.381 2.836.418
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.640.822 9.896.746
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.240.277 -933.901
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-39.228 -33.130
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.908 926
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.276.328 -1.139.493
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.331.466 802.278
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.188.410 -573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 41.885
Diğer
-69.685 -32.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.419.672 513.014
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.620.976 5.146.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.039.057 -4.533.929
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -100.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-162.247 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
420.969 1.268.499
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.040.458 10.744.358
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.034.066 5.937.120
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.993.608 16.681.478
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
790.988 929.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-960.591 388.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.672 -90
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.625 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.877 -90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.830 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-970.263 388.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
182.734 -260.325
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.403.668 755.164
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
250.671 -106.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-169.603 1.318.002
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.068.862 18.545.136 24.613.998 9.317.685 17.555.748 26.873.433
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.246.307 16.449.135 18.695.442 3.121.543 16.730.683 19.852.226
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.301.039 12.838.481 14.139.520 1.958.549 13.702.503 15.661.052
Bankalar
(I-4) 845.969 3.618.762 4.464.731 883.031 3.035.405 3.918.436
Para Piyasalarından Alacaklar
100.045 0 100.045 281.696 0 281.696
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-746 -8.108 -8.854 -1.733 -7.225 -8.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
335.930 797.673 1.133.603 427.287 189.287 616.574
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 296.414 724.566 1.020.980 391.248 136.646 527.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39.516 73.107 112.623 36.039 52.641 88.680
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.126.493 1.065.697 3.192.190 2.865.819 425.538 3.291.357
Devlet Borçlanma Senetleri
2.118.782 1.065.697 3.184.479 2.860.209 425.538 3.285.747
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.711 0 7.711 5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.360.132 232.631 1.592.763 2.903.036 210.240 3.113.276
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.226.691 224.685 1.451.376 2.400.557 210.240 2.610.797
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 133.441 7.946 141.387 502.479 0 502.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
56.571.624 14.393.456 70.965.080 53.136.021 13.654.882 66.790.903
Krediler
(I-6) 56.331.745 13.684.532 70.016.277 52.890.819 13.957.788 66.848.607
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080
Devlet Borçlanma Senetleri
3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.042.027 -375.270 -3.417.297 -2.546.878 -302.906 -2.849.784
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
122.594 0 122.594 109.104 0 109.104
Satış Amaçlı
(I-14) 122.594 0 122.594 109.104 0 109.104
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
115.991 0 115.991 115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
844.538 0 844.538 292.290 0 292.290
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
546.385 0 546.385 528.440 0 528.440
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
125.261 0 125.261 107.316 0 107.316
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.113 0 19.113 1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
702.068 0 702.068 187.325 0 187.325
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.652.774 1.868.556 4.521.330 1.770.822 327.498 2.098.320
VARLIKLAR TOPLAMI
67.643.949 34.807.148 102.451.097 65.459.036 31.538.128 96.997.164
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 33.153.902 32.876.553 66.030.455 37.110.317 27.106.849 64.217.166
ALINAN KREDİLER
(II-3) 373.142 9.675.380 10.048.522 243.558 11.522.605 11.766.163
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
847.762 0 847.762 62.543 0 62.543
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592
Bonolar
3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.075.335 112.073 3.187.408 2.682.982 81.961 2.764.943
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.595.087 101.140 1.696.227 2.298.657 77.104 2.375.761
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 1.480.248 10.933 1.491.181 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 651.584 46.726 698.310 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 553.154 98.636 651.790 557.825 102.307 660.132
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
319.725 17.146 336.871 311.811 17.335 329.146
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
233.429 81.490 314.919 246.014 84.972 330.986
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 367.474 0 367.474 291.338 0 291.338
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.566.742 459.526 5.026.268 3.423.548 703.083 4.126.631
ÖZKAYNAKLAR
(II-10) 9.473.061 -503 9.472.558 9.751.981 -13.473 9.738.508
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
390.297 0 390.297 486.644 0 486.644
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.732 0 387.732 484.079 0 484.079
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
310.292 0 310.292 300.620 0 300.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-835.582 -503 -836.085 147.651 -13.473 134.178
Kar Yedekleri
6.603.179 0 6.603.179 5.601.476 0 5.601.476
Yasal Yedekler
398.568 0 398.568 348.483 0 348.483
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.194.919 0 6.194.919 5.143.756 0 5.143.756
Diğer Kar Yedekleri
9.692 0 9.692 109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
800.485 0 800.485 1.011.200 0 1.011.200
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
790.988 0 790.988 1.001.703 0 1.001.703
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
56.175.931 46.275.166 102.451.097 54.650.684 42.346.480 96.997.164
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 9.478.301 8.050.243 3.217.320 3.098.034
Kredilerden Alınan Faizler
8.161.808 7.000.731 2.731.136 2.668.838
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
100.198 90.648 29.435 34.640
Bankalardan Alınan Faizler
185.247 160.913 68.987 79.703
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
178.976 91.699 50.292 30.205
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
834.171 703.350 331.299 283.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
153.115 111.378 83.821 46.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
246.515 316.976 88.138 128.292
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
434.541 274.996 159.340 109.519
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
17.901 2.902 6.171 765
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -5.683.431 -4.776.322 -1.781.492 -2.044.126
Mevduata Verilen Faizler
-4.687.966 -4.193.284 -1.414.421 -1.791.002
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-393.910 -344.411 -127.327 -155.995
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-85.677 -13.566 -32.944 -8.276
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-419.431 -218.117 -177.223 -85.540
Kiralama Faiz Giderleri
-76.896 0 -27.266 0
Diğer Faiz Giderleri
-19.551 -6.944 -2.311 -3.313
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.794.870 3.273.921 1.435.828 1.053.908
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.090.324 927.832 361.966 312.719
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.769.066 1.359.900 608.430 492.016
Gayri Nakdi Kredilerden
217.447 155.390 69.913 55.922
Diğer
(IV-9) 1.551.619 1.204.510 538.517 436.094
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-678.742 -432.068 -246.464 -179.297
Gayri Nakdi Kredilere
-3.457 -2.339 -1.414 -804
Diğer
(IV-9) -675.285 -429.729 -245.050 -178.493
TEMETTÜ GELİRLERİ
18.269 16.755 0 132
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -602.013 -367.615 -429.527 -42.963
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
40.546 -153.651 7.185 -70.493
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-589.977 3.621.969 -579.463 1.864.359
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-52.582 -3.835.933 142.751 -1.836.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 82.717 78.886 26.273 28.459
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.384.167 3.929.779 1.394.540 1.352.255
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -1.011.544 -808.117 -305.665 -425.430
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -39 -1.399 -489 -832
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.071.943 -940.573 -356.331 -308.649
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.255.500 -996.750 -490.970 -358.715
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.045.141 1.182.940 241.085 258.629
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.045.141 1.182.940 241.085 258.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -254.153 -253.530 -79.681 -52.423
Cari Vergi Karşılığı
-495.972 -4.583 -161.768 81.207
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-66.505 -1.475.175 -9.319 -1.070.125
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
308.324 1.226.228 91.406 936.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
790.988 929.410 161.404 206.206
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 790.988 929.410 161.404 206.206
Grubun Karı (Zararı)
790.988 929.410 161.404 206.206
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,35880000 0,42160000 0,07320000 0,09350000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795901
BIST