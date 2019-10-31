***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 -31.549 136.593 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 -33.737 136.593 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -90 0 -203.185 591.867 0 0 929.410 1.318.002 0 1.318.002Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 829 0 -236.922 728.460 5.601.476 9.497 929.410 10.048.873 0 10.048.873Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.533 -1.112.796 0 0 790.988 -169.603 0 -169.603Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 39.602 4.568 0 2.978 -839.063 6.603.179 9.497 790.988 9.472.558 0 9.472.558Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER71.880.158 86.484.937 158.365.095 70.059.711 79.277.598 149.337.309GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 9.468.926 12.896.959 22.365.885 9.302.313 13.368.187 22.670.500Teminat Mektupları6.723.935 6.679.547 13.403.482 6.884.185 7.188.291 14.072.476Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler105.321 76.718 182.039 123.696 83.710 207.406Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler413.015 394.263 807.278 412.617 489.797 902.414Diğer Teminat Mektupları6.205.599 6.208.566 12.414.165 6.347.872 6.614.784 12.962.656Banka Kredileri0 19.368 19.368 0 34.672 34.672İthalat Kabul Kredileri0 19.368 19.368 0 34.672 34.672Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler260 2.726.823 2.727.083 2.738 2.689.073 2.691.811Belgeli Akreditifler0 1.104.111 1.104.111 400 1.355.735 1.356.135Diğer Akreditifler260 1.622.712 1.622.972 2.338 1.333.338 1.335.676Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.744.276 2.252.180 4.996.456 2.414.187 2.423.901 4.838.088Diğer Kefaletlerimizden455 1.219.041 1.219.496 1.203 1.032.250 1.033.453TAAHHÜTLER(III-1) 19.285.833 6.350.536 25.636.369 13.163.298 2.913.113 16.076.411Cayılamaz Taahhütler19.285.833 6.350.536 25.636.369 13.163.298 2.913.113 16.076.411Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.423.214 5.932.700 10.355.914 1.082.628 2.046.312 3.128.940Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 85.868 85.868 0 603.610 603.610İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri4.892.778 160.764 5.053.542 4.243.982 158.227 4.402.209Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.854.244 0 1.854.244 1.681.617 0 1.681.617İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri63.545 0 63.545 54.955 0 54.955Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri8.044.335 0 8.044.335 6.093.650 0 6.093.650Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.617 0 5.617 4.357 0 4.357Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.100 171.204 173.304 2.109 104.964 107.073Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR43.125.399 67.237.442 110.362.841 47.594.100 62.996.298 110.590.398Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.617.338 10.570.089 26.187.427 17.040.694 7.618.300 24.658.994Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.625.247 1.625.247 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.617.338 8.944.842 24.562.180 17.040.694 7.618.300 24.658.994Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler27.508.061 56.667.353 84.175.414 30.553.406 55.377.998 85.931.404Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.540.663 4.679.668 8.220.331 4.332.308 7.661.498 11.993.806Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.989.930 2.156.202 4.146.132 2.332.275 3.784.324 6.116.599Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.550.733 2.523.466 4.074.199 2.000.033 3.877.174 5.877.207Para ve Faiz Swap İşlemleri19.497.055 44.532.144 64.029.199 21.043.153 40.077.130 61.120.283Swap Para Alım İşlemleri3.103.342 26.404.396 29.507.738 6.449.446 22.606.834 29.056.280Swap Para Satım İşlemleri14.161.713 15.761.270 29.922.983 14.283.707 14.681.284 28.964.991Swap Faiz Alım İşlemleri1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506Swap Faiz Satım İşlemleri1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.250.894 7.226.972 11.477.866 5.177.945 7.497.597 12.675.542Para Alım Opsiyonları2.552.851 3.254.485 5.807.336 2.295.403 4.065.930 6.361.333Para Satım Opsiyonları1.698.043 3.972.487 5.670.530 2.882.542 3.431.667 6.314.209Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri219.449 207.391 426.840 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 207.391 207.391 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri219.449 0 219.449 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 21.178 21.178 0 141.773 141.773EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER157.497.123 32.820.290 190.317.413 159.485.118 37.355.867 196.840.985EMANET KIYMETLER22.638.882 3.151.890 25.790.772 20.401.124 2.651.399 23.052.523Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler12.521.647 1.700.177 14.221.824 9.683.981 1.224.567 10.908.548Tahsile Alınan Çekler9.303.794 974.509 10.278.303 9.855.135 906.310 10.761.445Tahsile Alınan Ticari Senetler496.830 126.564 623.394 515.021 149.903 664.924Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 350.640 350.640 0 370.619 370.619İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler316.611 0 316.611 346.987 0 346.987Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER129.538.914 28.898.393 158.437.307 133.414.971 33.470.037 166.885.008Menkul Kıymetler310.768 108.114 418.882 456.962 914.680 1.371.642Teminat Senetleri48.664.273 19.301.268 67.965.541 51.361.896 20.618.260 71.980.156Emtia47.418 215.129 262.547 17.208 671.712 688.920Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul71.446.335 6.801.185 78.247.520 73.124.364 6.604.523 79.728.887Diğer Rehinli Kıymetler9.070.120 2.472.697 11.542.817 8.454.541 4.660.862 13.115.403Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER5.319.327 770.007 6.089.334 5.669.023 1.234.431 6.903.454BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI229.377.281 119.305.227 348.682.508 229.544.829 116.633.465 346.178.294Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.983.936 4.023.288Alınan Faizler9.012.692 7.405.209Ödenen Faizler-5.827.055 -4.421.630Alınan Temettüler18.269 16.755Alınan Ücret ve Komisyonlar1.752.717 1.382.684Elde Edilen Diğer Kazançlar2.231.442 1.402.915Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar721.014 662.381Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.055.341 -924.974Ödenen Vergiler-431.058 -156.825Diğer-2.438.744 -1.343.227Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.624.758 5.873.458Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-516.093 -423.081Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.005 -1.264Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.119.052 -717.095Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.561.749 -2.156.861Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.060.326 1.311.626Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)557.604 4.046.649Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.694.408 977.066Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-349.381 2.836.418Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.640.822 9.896.746YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.240.277 -933.901İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-39.228 -33.130Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.908 926Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.276.328 -1.139.493Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.331.466 802.278Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.188.410 -573.615Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 41.885Diğer-69.685 -32.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.419.672 513.014Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.620.976 5.146.943Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.039.057 -4.533.929İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -100.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-162.247 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi420.969 1.268.499Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.040.458 10.744.358Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.034.066 5.937.120Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.993.608 16.681.478Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)790.988 929.410DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-960.591 388.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.672 -90Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.625 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.877 -90Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.830 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-970.263 388.682Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri182.734 -260.325Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.403.668 755.164Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler250.671 -106.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-169.603 1.318.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.068.862 18.545.136 24.613.998 9.317.685 17.555.748 26.873.433Nakit ve Nakit Benzerleri2.246.307 16.449.135 18.695.442 3.121.543 16.730.683 19.852.226Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.301.039 12.838.481 14.139.520 1.958.549 13.702.503 15.661.052Bankalar(I-4) 845.969 3.618.762 4.464.731 883.031 3.035.405 3.918.436Para Piyasalarından Alacaklar100.045 0 100.045 281.696 0 281.696Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-746 -8.108 -8.854 -1.733 -7.225 -8.958Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar335.930 797.673 1.133.603 427.287 189.287 616.574Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 296.414 724.566 1.020.980 391.248 136.646 527.894Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler39.516 73.107 112.623 36.039 52.641 88.680Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 2.126.493 1.065.697 3.192.190 2.865.819 425.538 3.291.357Devlet Borçlanma Senetleri2.118.782 1.065.697 3.184.479 2.860.209 425.538 3.285.747Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.711 0 7.711 5.610 0 5.610Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.360.132 232.631 1.592.763 2.903.036 210.240 3.113.276Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.226.691 224.685 1.451.376 2.400.557 210.240 2.610.797Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 133.441 7.946 141.387 502.479 0 502.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)56.571.624 14.393.456 70.965.080 53.136.021 13.654.882 66.790.903Krediler(I-6) 56.331.745 13.684.532 70.016.277 52.890.819 13.957.788 66.848.607Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080Devlet Borçlanma Senetleri3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.042.027 -375.270 -3.417.297 -2.546.878 -302.906 -2.849.784SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)122.594 0 122.594 109.104 0 109.104Satış Amaçlı(I-14) 122.594 0 122.594 109.104 0 109.104Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI115.991 0 115.991 115.991 0 115.991İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)844.538 0 844.538 292.290 0 292.290MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)546.385 0 546.385 528.440 0 528.440Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer125.261 0 125.261 107.316 0 107.316YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19.113 0 19.113 1.358 0 1.358ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI702.068 0 702.068 187.325 0 187.325DİĞER AKTİFLER (Net)2.652.774 1.868.556 4.521.330 1.770.822 327.498 2.098.320VARLIKLAR TOPLAMI67.643.949 34.807.148 102.451.097 65.459.036 31.538.128 96.997.164YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 33.153.902 32.876.553 66.030.455 37.110.317 27.106.849 64.217.166ALINAN KREDİLER(II-3) 373.142 9.675.380 10.048.522 243.558 11.522.605 11.766.163PARA PİYASALARINA BORÇLAR847.762 0 847.762 62.543 0 62.543İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592Bonolar3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0Diğer0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.075.335 112.073 3.187.408 2.682.982 81.961 2.764.943Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.595.087 101.140 1.696.227 2.298.657 77.104 2.375.761Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 1.480.248 10.933 1.491.181 384.325 4.857 389.182FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 651.584 46.726 698.310 0 0 0KARŞILIKLAR(II-8) 553.154 98.636 651.790 557.825 102.307 660.132Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı319.725 17.146 336.871 311.811 17.335 329.146Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar233.429 81.490 314.919 246.014 84.972 330.986CARİ VERGİ BORCU(II-9) 367.474 0 367.474 291.338 0 291.338ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.566.742 459.526 5.026.268 3.423.548 703.083 4.126.631ÖZKAYNAKLAR(II-10) 9.473.061 -503 9.472.558 9.751.981 -13.473 9.738.508Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri390.297 0 390.297 486.644 0 486.644Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.732 0 387.732 484.079 0 484.079Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler310.292 0 310.292 300.620 0 300.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-835.582 -503 -836.085 147.651 -13.473 134.178Kar Yedekleri6.603.179 0 6.603.179 5.601.476 0 5.601.476Yasal Yedekler398.568 0 398.568 348.483 0 348.483Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.194.919 0 6.194.919 5.143.756 0 5.143.756Diğer Kar Yedekleri9.692 0 9.692 109.237 0 109.237Kar veya Zarar800.485 0 800.485 1.011.200 0 1.011.200Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı790.988 0 790.988 1.001.703 0 1.001.703Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI56.175.931 46.275.166 102.451.097 54.650.684 42.346.480 96.997.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 9.478.301 8.050.243 3.217.320 3.098.034Kredilerden Alınan Faizler8.161.808 7.000.731 2.731.136 2.668.838Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler100.198 90.648 29.435 34.640Bankalardan Alınan Faizler185.247 160.913 68.987 79.703Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler178.976 91.699 50.292 30.205Menkul Değerlerden Alınan Faizler834.171 703.350 331.299 283.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar153.115 111.378 83.821 46.072Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar246.515 316.976 88.138 128.292İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler434.541 274.996 159.340 109.519Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri17.901 2.902 6.171 765FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -5.683.431 -4.776.322 -1.781.492 -2.044.126Mevduata Verilen Faizler-4.687.966 -4.193.284 -1.414.421 -1.791.002Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-393.910 -344.411 -127.327 -155.995Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-85.677 -13.566 -32.944 -8.276İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-419.431 -218.117 -177.223 -85.540Kiralama Faiz Giderleri-76.896 0 -27.266 0Diğer Faiz Giderleri-19.551 -6.944 -2.311 -3.313NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.794.870 3.273.921 1.435.828 1.053.908NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.090.324 927.832 361.966 312.719Alınan Ücret ve Komisyonlar1.769.066 1.359.900 608.430 492.016Gayri Nakdi Kredilerden217.447 155.390 69.913 55.922Diğer(IV-9) 1.551.619 1.204.510 538.517 436.094Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-678.742 -432.068 -246.464 -179.297Gayri Nakdi Kredilere-3.457 -2.339 -1.414 -804Diğer(IV-9) -675.285 -429.729 -245.050 -178.493TEMETTÜ GELİRLERİ18.269 16.755 0 132TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -602.013 -367.615 -429.527 -42.963Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)40.546 -153.651 7.185 -70.493Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-589.977 3.621.969 -579.463 1.864.359Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-52.582 -3.835.933 142.751 -1.836.829DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 82.717 78.886 26.273 28.459FAALİYET BRÜT KÂRI4.384.167 3.929.779 1.394.540 1.352.255BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -1.011.544 -808.117 -305.665 -425.430DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -39 -1.399 -489 -832PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.071.943 -940.573 -356.331 -308.649DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.255.500 -996.750 -490.970 -358.715NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.045.141 1.182.940 241.085 258.629BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.045.141 1.182.940 241.085 258.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -254.153 -253.530 -79.681 -52.423Cari Vergi Karşılığı-495.972 -4.583 -161.768 81.207Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-66.505 -1.475.175 -9.319 -1.070.125Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi308.324 1.226.228 91.406 936.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)790.988 929.410 161.404 206.206DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 790.988 929.410 161.404 206.206Grubun Karı (Zararı)790.988 929.410 161.404 206.206Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,35880000 0,42160000 0,07320000 0,09350000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795901BIST