***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.10.2019 18:10
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.966 266.122 58.351 919 0 -38.394 136.593 0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -90 0 -203.289 591.867 0 0 968.613 1.357.101 1.166 1.358.267
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 829 0 -237.121 728.460 5.675.707 9.497 968.613 10.162.949 8.134 10.171.083
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.617 -1.112.796 0 0 824.246 -136.261 1.244 -135.017
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 38.606 4.568 0 2.886 -839.063 6.728.424 9.497 824.246 9.631.430 8.386 9.639.816
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.882.364 86.484.937 158.367.301 70.045.235 79.260.240 149.305.475
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.468.174 12.896.959 22.365.133 9.301.342 13.368.187 22.669.529
Teminat Mektupları
6.723.183 6.679.547 13.402.730 6.883.214 7.188.291 14.071.505
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
105.321 76.718 182.039 123.696 83.710 207.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
413.015 394.263 807.278 412.617 489.797 902.414
Diğer Teminat Mektupları
6.204.847 6.208.566 12.413.413 6.346.901 6.614.784 12.961.685
Banka Kredileri
0 19.368 19.368 0 34.672 34.672
İthalat Kabul Kredileri
0 19.368 19.368 0 34.672 34.672
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
260 2.726.823 2.727.083 2.738 2.689.073 2.691.811
Belgeli Akreditifler
0 1.104.111 1.104.111 400 1.355.735 1.356.135
Diğer Akreditifler
260 1.622.712 1.622.972 2.338 1.333.338 1.335.676
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.744.276 2.252.180 4.996.456 2.414.187 2.423.901 4.838.088
Diğer Kefaletlerimizden
455 1.219.041 1.219.496 1.203 1.032.250 1.033.453
TAAHHÜTLER
(III-1) 19.288.791 6.350.536 25.639.327 13.167.163 2.913.113 16.080.276
Cayılamaz Taahhütler
19.288.791 6.350.536 25.639.327 13.167.163 2.913.113 16.080.276
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.423.214 5.932.700 10.355.914 1.082.628 2.046.312 3.128.940
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 85.868 85.868 0 603.610 603.610
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.892.778 160.764 5.053.542 4.243.982 158.227 4.402.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.854.244 0 1.854.244 1.681.617 0 1.681.617
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
63.545 0 63.545 54.955 0 54.955
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.044.335 0 8.044.335 6.093.650 0 6.093.650
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.617 0 5.617 4.357 0 4.357
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.058 171.204 176.262 5.974 104.964 110.938
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
43.125.399 67.237.442 110.362.841 47.576.730 62.978.940 110.555.670
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.617.338 10.570.089 26.187.427 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.625.247 1.625.247 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.617.338 8.944.842 24.562.180 17.040.694 7.618.300 24.658.994
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
27.508.061 56.667.353 84.175.414 30.536.036 55.360.640 85.896.676
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.540.663 4.679.668 8.220.331 4.332.308 7.661.498 11.993.806
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.989.930 2.156.202 4.146.132 2.332.275 3.784.324 6.116.599
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.550.733 2.523.466 4.074.199 2.000.033 3.877.174 5.877.207
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.497.055 44.532.144 64.029.199 21.025.783 40.059.772 61.085.555
Swap Para Alım İşlemleri
3.103.342 26.404.396 29.507.738 6.432.076 22.606.791 29.038.867
Swap Para Satım İşlemleri
14.161.713 15.761.270 29.922.983 14.283.707 14.663.969 28.947.676
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.250.894 7.226.972 11.477.866 5.177.945 7.497.597 12.675.542
Para Alım Opsiyonları
2.552.851 3.254.485 5.807.336 2.295.403 4.065.930 6.361.333
Para Satım Opsiyonları
1.698.043 3.972.487 5.670.530 2.882.542 3.431.667 6.314.209
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
219.449 207.391 426.840 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 207.391 207.391 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
219.449 0 219.449 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 21.178 21.178 0 141.773 141.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
165.490.700 33.701.183 199.191.883 166.783.540 38.195.370 204.978.910
EMANET KIYMETLER
30.078.494 3.161.877 33.240.371 27.059.177 2.660.318 29.719.495
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.405.399 0 5.405.399 5.114.637 0 5.114.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.819.766 1.700.177 15.519.943 10.739.307 1.224.567 11.963.874
Tahsile Alınan Çekler
10.032.779 984.221 11.017.000 10.337.345 914.949 11.252.294
Tahsile Alınan Ticari Senetler
503.939 126.839 630.778 520.901 150.183 671.084
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 350.640 350.640 0 370.619 370.619
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
316.611 0 316.611 346.987 0 346.987
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
130.092.879 29.769.299 159.862.178 134.055.340 34.300.621 168.355.961
Menkul Kıymetler
310.768 108.114 418.882 456.962 914.680 1.371.642
Teminat Senetleri
49.184.657 20.172.174 69.356.831 51.983.348 21.448.844 73.432.192
Emtia
47.418 215.129 262.547 17.208 671.712 688.920
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
71.447.335 6.801.185 78.248.520 73.125.364 6.604.523 79.729.887
Diğer Rehinli Kıymetler
9.102.701 2.472.697 11.575.398 8.472.458 4.660.862 13.133.320
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.319.327 770.007 6.089.334 5.669.023 1.234.431 6.903.454
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
237.373.064 120.186.120 357.559.184 236.828.775 117.455.610 354.284.385
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.072.885 4.011.767
Alınan Faizler
9.200.837 7.608.955
Ödenen Faizler
-5.947.101 -4.525.793
Alınan Temettüler
1.025 281
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.816.538 1.452.691
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.232.454 3.841.262
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
721.014 665.600
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.106.725 -972.165
Ödenen Vergiler
-448.056 -171.080
Diğer
-2.397.101 -3.887.984
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.713.812 5.969.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-516.094 -421.412
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.794 6.858
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.995.146 -506.160
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.567.568 -2.197.511
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.074.116 1.371.600
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
596.158 3.997.214
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.817.257 709.530
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-486.227 3.009.074
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.640.927 9.980.960
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.243.045 -935.450
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-39.731 -33.648
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.914 933
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.276.328 -1.139.493
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.331.467 802.278
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.188.410 -573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 41.885
Diğer
-71.957 -33.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.415.833 511.588
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.620.976 5.146.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.039.057 -4.533.929
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.447 -101.426
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-164.639 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
420.969 1.268.499
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.047.170 10.825.597
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.060.154 5.960.236
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.012.984 16.785.833
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
825.421 969.865
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-960.438 388.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.672 -90
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.625 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.877 -90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.830 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-970.110 388.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
182.927 -260.569
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.403.668 755.164
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
250.631 -106.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-135.017 1.358.267
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.081.856 18.553.168 24.635.024 9.319.870 17.581.103 26.900.973
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.257.650 16.457.167 18.714.817 3.122.276 16.756.038 19.878.314
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.301.044 12.838.481 14.139.525 1.958.549 13.702.503 15.661.052
Bankalar
(I-4) 857.269 3.626.794 4.484.063 883.672 3.060.760 3.944.432
Para Piyasalarından Alacaklar
100.083 0 100.083 281.788 0 281.788
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-746 -8.108 -8.854 -1.733 -7.225 -8.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
335.931 797.673 1.133.604 427.287 189.287 616.574
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 296.414 724.566 1.020.980 391.248 136.646 527.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39.517 73.107 112.624 36.039 52.641 88.680
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.128.143 1.065.697 3.193.840 2.867.309 425.538 3.292.847
Devlet Borçlanma Senetleri
2.120.432 1.065.697 3.186.129 2.861.699 425.538 3.287.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.711 0 7.711 5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.360.132 232.631 1.592.763 2.902.998 210.240 3.113.238
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.226.691 224.685 1.451.376 2.400.519 210.240 2.610.759
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 133.441 7.946 141.387 502.479 0 502.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.473.739 15.043.922 72.517.661 53.950.299 14.520.450 68.470.749
Krediler
(I-6) 56.228.251 13.672.044 69.900.295 52.944.431 13.937.117 66.881.548
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.065.478 667.337 1.732.815 817.135 890.663 1.707.798
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080
Devlet Borçlanma Senetleri
3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.101.896 -379.653 -3.481.549 -2.603.347 -307.330 -2.910.677
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
122.594 0 122.594 109.104 0 109.104
Satış Amaçlı
(I-14) 122.594 0 122.594 109.104 0 109.104
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5 5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
850.360 795 851.155 295.181 0 295.181
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
551.694 0 551.694 532.595 0 532.595
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
130.570 0 130.570 111.471 0 111.471
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.113 0 19.113 1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
725.888 0 725.888 208.699 0 208.699
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.697.211 1.869.164 4.566.375 1.811.892 328.820 2.140.712
VARLIKLAR TOPLAMI
68.522.460 35.467.049 103.989.509 66.229.003 32.430.373 98.659.376
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 33.148.487 32.863.490 66.011.977 37.092.765 27.067.369 64.160.134
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.000.245 10.326.091 11.326.336 799.844 12.397.794 13.197.638
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
903.986 0 903.986 104.977 0 104.977
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592
Bonolar
3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.075.335 112.073 3.187.408 2.683.023 81.961 2.764.984
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.595.087 101.140 1.696.227 2.298.698 77.104 2.375.802
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 1.480.248 10.933 1.491.181 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
618 2.930 3.548 1.434 6.527 7.961
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 655.616 47.093 702.709 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 571.204 98.636 669.840 579.921 102.307 682.228
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
336.228 17.146 353.374 332.139 17.335 349.474
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
234.976 81.490 316.466 247.782 84.972 332.754
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 378.057 0 378.057 301.912 0 301.912
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.570.318 474.964 5.045.282 3.428.013 769.162 4.197.175
ÖZKAYNAKLAR
(II-10) 9.640.319 -503 9.639.816 9.886.100 -13.473 9.872.627
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
309.296 0 309.296 299.624 0 299.624
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-835.674 -503 -836.177 147.475 -13.473 134.002
Kar Yedekleri
6.728.424 0 6.728.424 5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
434.338 0 434.338 382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.284.394 0 6.284.394 5.184.127 0 5.184.127
Diğer Kar Yedekleri
9.692 0 9.692 109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
833.743 0 833.743 1.062.214 0 1.062.214
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
824.246 0 824.246 1.052.717 0 1.052.717
Azınlık Payları
8.386 0 8.386 8.589 0 8.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
57.057.960 46.931.549 103.989.509 55.404.581 43.254.795 98.659.376
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 9.666.601 8.254.014 3.282.847 3.176.561
Kredilerden Alınan Faizler
8.180.835 7.031.169 2.735.529 2.681.169
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
100.198 90.648 29.435 34.640
Bankalardan Alınan Faizler
186.192 163.886 69.442 81.255
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
182.663 91.740 51.345 30.232
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
834.288 703.467 331.338 283.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
153.115 111.378 83.821 46.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
246.632 317.093 88.177 128.332
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
434.541 274.996 159.340 109.519
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
182.425 173.104 65.758 65.342
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -5.772.665 -4.887.267 -1.814.104 -2.086.407
Mevduata Verilen Faizler
-4.685.872 -4.191.313 -1.413.865 -1.790.182
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-476.393 -442.465 -152.004 -192.785
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-93.976 -28.428 -41.243 -14.587
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-419.431 -218.117 -177.223 -85.540
Kiralama Faiz Giderleri
-77.190 0 -27.367 0
Diğer Faiz Giderleri
-19.803 -6.944 -2.402 -3.313
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.893.936 3.366.747 1.468.743 1.090.154
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.144.350 982.137 380.289 330.905
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.832.887 1.429.907 628.880 515.715
Gayri Nakdi Kredilerden
217.447 155.390 69.913 55.922
Diğer
(IV-9) 1.615.440 1.274.517 558.967 459.793
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-688.537 -447.770 -248.591 -184.810
Gayri Nakdi Kredilere
-4.201 -3.261 -1.638 -1.140
Diğer
(IV-9) -684.336 -444.509 -246.953 -183.670
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.025 281 0 132
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -602.256 -362.270 -430.083 -38.914
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
40.523 -153.668 7.184 -70.501
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-591.008 3.618.742 -579.442 1.862.045
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-51.771 -3.827.344 142.175 -1.830.458
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 81.767 78.307 25.734 28.018
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.518.822 4.065.202 1.444.683 1.410.295
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -1.014.903 -816.311 -307.117 -427.995
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -39 -1.399 -489 -832
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.124.552 -988.209 -372.938 -325.274
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.284.658 -1.020.527 -500.992 -367.115
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.094.670 1.238.756 263.147 289.079
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.094.670 1.238.756 263.147 289.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -269.249 -268.891 -84.593 -59.095
Cari Vergi Karşılığı
-512.804 -22.871 -166.306 74.773
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-64.407 -1.472.209 -9.805 -1.066.905
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
307.962 1.226.189 91.518 933.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
825.421 969.865 178.554 229.984
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 825.421 969.865 178.554 229.984
Grubun Karı (Zararı)
824.246 968.613 178.320 229.564
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.175 1.252 234 420
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,37390000 0,43940000 0,08090000 0,10410000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795904
BIST