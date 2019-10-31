***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 670.966 266.122 58.351 919 0 -38.394 136.593 0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -90 0 -203.289 591.867 0 0 968.613 1.357.101 1.166 1.358.267Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 829 0 -237.121 728.460 5.675.707 9.497 968.613 10.162.949 8.134 10.171.083Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.617 -1.112.796 0 0 824.246 -136.261 1.244 -135.017Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 38.606 4.568 0 2.886 -839.063 6.728.424 9.497 824.246 9.631.430 8.386 9.639.816Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER71.882.364 86.484.937 158.367.301 70.045.235 79.260.240 149.305.475GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 9.468.174 12.896.959 22.365.133 9.301.342 13.368.187 22.669.529Teminat Mektupları6.723.183 6.679.547 13.402.730 6.883.214 7.188.291 14.071.505Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler105.321 76.718 182.039 123.696 83.710 207.406Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler413.015 394.263 807.278 412.617 489.797 902.414Diğer Teminat Mektupları6.204.847 6.208.566 12.413.413 6.346.901 6.614.784 12.961.685Banka Kredileri0 19.368 19.368 0 34.672 34.672İthalat Kabul Kredileri0 19.368 19.368 0 34.672 34.672Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler260 2.726.823 2.727.083 2.738 2.689.073 2.691.811Belgeli Akreditifler0 1.104.111 1.104.111 400 1.355.735 1.356.135Diğer Akreditifler260 1.622.712 1.622.972 2.338 1.333.338 1.335.676Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.744.276 2.252.180 4.996.456 2.414.187 2.423.901 4.838.088Diğer Kefaletlerimizden455 1.219.041 1.219.496 1.203 1.032.250 1.033.453TAAHHÜTLER(III-1) 19.288.791 6.350.536 25.639.327 13.167.163 2.913.113 16.080.276Cayılamaz Taahhütler19.288.791 6.350.536 25.639.327 13.167.163 2.913.113 16.080.276Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.423.214 5.932.700 10.355.914 1.082.628 2.046.312 3.128.940Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 85.868 85.868 0 603.610 603.610İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri4.892.778 160.764 5.053.542 4.243.982 158.227 4.402.209Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.854.244 0 1.854.244 1.681.617 0 1.681.617İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri63.545 0 63.545 54.955 0 54.955Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri8.044.335 0 8.044.335 6.093.650 0 6.093.650Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.617 0 5.617 4.357 0 4.357Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.058 171.204 176.262 5.974 104.964 110.938Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR43.125.399 67.237.442 110.362.841 47.576.730 62.978.940 110.555.670Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.617.338 10.570.089 26.187.427 17.040.694 7.618.300 24.658.994Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.625.247 1.625.247 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.617.338 8.944.842 24.562.180 17.040.694 7.618.300 24.658.994Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler27.508.061 56.667.353 84.175.414 30.536.036 55.360.640 85.896.676Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.540.663 4.679.668 8.220.331 4.332.308 7.661.498 11.993.806Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.989.930 2.156.202 4.146.132 2.332.275 3.784.324 6.116.599Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.550.733 2.523.466 4.074.199 2.000.033 3.877.174 5.877.207Para ve Faiz Swap İşlemleri19.497.055 44.532.144 64.029.199 21.025.783 40.059.772 61.085.555Swap Para Alım İşlemleri3.103.342 26.404.396 29.507.738 6.432.076 22.606.791 29.038.867Swap Para Satım İşlemleri14.161.713 15.761.270 29.922.983 14.283.707 14.663.969 28.947.676Swap Faiz Alım İşlemleri1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506Swap Faiz Satım İşlemleri1.116.000 1.183.239 2.299.239 155.000 1.394.506 1.549.506Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.250.894 7.226.972 11.477.866 5.177.945 7.497.597 12.675.542Para Alım Opsiyonları2.552.851 3.254.485 5.807.336 2.295.403 4.065.930 6.361.333Para Satım Opsiyonları1.698.043 3.972.487 5.670.530 2.882.542 3.431.667 6.314.209Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri219.449 207.391 426.840 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 207.391 207.391 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri219.449 0 219.449 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 21.178 21.178 0 141.773 141.773EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER165.490.700 33.701.183 199.191.883 166.783.540 38.195.370 204.978.910EMANET KIYMETLER30.078.494 3.161.877 33.240.371 27.059.177 2.660.318 29.719.495Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.405.399 0 5.405.399 5.114.637 0 5.114.637Emanete Alınan Menkul Değerler13.819.766 1.700.177 15.519.943 10.739.307 1.224.567 11.963.874Tahsile Alınan Çekler10.032.779 984.221 11.017.000 10.337.345 914.949 11.252.294Tahsile Alınan Ticari Senetler503.939 126.839 630.778 520.901 150.183 671.084Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 350.640 350.640 0 370.619 370.619İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler316.611 0 316.611 346.987 0 346.987Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER130.092.879 29.769.299 159.862.178 134.055.340 34.300.621 168.355.961Menkul Kıymetler310.768 108.114 418.882 456.962 914.680 1.371.642Teminat Senetleri49.184.657 20.172.174 69.356.831 51.983.348 21.448.844 73.432.192Emtia47.418 215.129 262.547 17.208 671.712 688.920Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul71.447.335 6.801.185 78.248.520 73.125.364 6.604.523 79.729.887Diğer Rehinli Kıymetler9.102.701 2.472.697 11.575.398 8.472.458 4.660.862 13.133.320Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER5.319.327 770.007 6.089.334 5.669.023 1.234.431 6.903.454BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI237.373.064 120.186.120 357.559.184 236.828.775 117.455.610 354.284.385Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.072.885 4.011.767Alınan Faizler9.200.837 7.608.955Ödenen Faizler-5.947.101 -4.525.793Alınan Temettüler1.025 281Alınan Ücret ve Komisyonlar1.816.538 1.452.691Elde Edilen Diğer Kazançlar2.232.454 3.841.262Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar721.014 665.600Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.106.725 -972.165Ödenen Vergiler-448.056 -171.080Diğer-2.397.101 -3.887.984Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.713.812 5.969.193Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-516.094 -421.412Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.794 6.858Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.995.146 -506.160Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.567.568 -2.197.511Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.074.116 1.371.600Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)596.158 3.997.214Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.817.257 709.530Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-486.227 3.009.074Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.640.927 9.980.960YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.243.045 -935.450İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-39.731 -33.648Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.914 933Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.276.328 -1.139.493Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.331.467 802.278Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.188.410 -573.615Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 41.885Diğer-71.957 -33.790FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.415.833 511.588Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.620.976 5.146.943Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.039.057 -4.533.929İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.447 -101.426Kiralamaya İlişkin Ödemeler-164.639 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi420.969 1.268.499Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.047.170 10.825.597Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.060.154 5.960.236Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.012.984 16.785.833Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)825.421 969.865DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-960.438 388.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.672 -90Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.625 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.877 -90Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.830 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-970.110 388.492Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri182.927 -260.569Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.403.668 755.164Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler250.631 -106.103TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-135.017 1.358.267Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.081.856 18.553.168 24.635.024 9.319.870 17.581.103 26.900.973Nakit ve Nakit Benzerleri2.257.650 16.457.167 18.714.817 3.122.276 16.756.038 19.878.314Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.301.044 12.838.481 14.139.525 1.958.549 13.702.503 15.661.052Bankalar(I-4) 857.269 3.626.794 4.484.063 883.672 3.060.760 3.944.432Para Piyasalarından Alacaklar100.083 0 100.083 281.788 0 281.788Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-746 -8.108 -8.854 -1.733 -7.225 -8.958Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar335.931 797.673 1.133.604 427.287 189.287 616.574Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 296.414 724.566 1.020.980 391.248 136.646 527.894Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler39.517 73.107 112.624 36.039 52.641 88.680Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 2.128.143 1.065.697 3.193.840 2.867.309 425.538 3.292.847Devlet Borçlanma Senetleri2.120.432 1.065.697 3.186.129 2.861.699 425.538 3.287.237Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.711 0 7.711 5.610 0 5.610Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.360.132 232.631 1.592.763 2.902.998 210.240 3.113.238Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.226.691 224.685 1.451.376 2.400.519 210.240 2.610.759Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 133.441 7.946 141.387 502.479 0 502.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)57.473.739 15.043.922 72.517.661 53.950.299 14.520.450 68.470.749Krediler(I-6) 56.228.251 13.672.044 69.900.295 52.944.431 13.937.117 66.881.548Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 1.065.478 667.337 1.732.815 817.135 890.663 1.707.798İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080Devlet Borçlanma Senetleri3.281.906 1.084.194 4.366.100 2.792.080 0 2.792.080Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.101.896 -379.653 -3.481.549 -2.603.347 -307.330 -2.910.677SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)122.594 0 122.594 109.104 0 109.104Satış Amaçlı(I-14) 122.594 0 122.594 109.104 0 109.104Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5 0 5 5 0 5İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)850.360 795 851.155 295.181 0 295.181MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)551.694 0 551.694 532.595 0 532.595Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer130.570 0 130.570 111.471 0 111.471YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19.113 0 19.113 1.358 0 1.358ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI725.888 0 725.888 208.699 0 208.699DİĞER AKTİFLER (Net)2.697.211 1.869.164 4.566.375 1.811.892 328.820 2.140.712VARLIKLAR TOPLAMI68.522.460 35.467.049 103.989.509 66.229.003 32.430.373 98.659.376YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 33.148.487 32.863.490 66.011.977 37.092.765 27.067.369 64.160.134ALINAN KREDİLER(II-3) 1.000.245 10.326.091 11.326.336 799.844 12.397.794 13.197.638PARA PİYASALARINA BORÇLAR903.986 0 903.986 104.977 0 104.977İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592Bonolar3.113.775 0 3.113.775 526.592 0 526.592Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.075.335 112.073 3.187.408 2.683.023 81.961 2.764.984Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.595.087 101.140 1.696.227 2.298.698 77.104 2.375.802Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 1.480.248 10.933 1.491.181 384.325 4.857 389.182FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ618 2.930 3.548 1.434 6.527 7.961KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 655.616 47.093 702.709 0 0 0KARŞILIKLAR(II-8) 571.204 98.636 669.840 579.921 102.307 682.228Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı336.228 17.146 353.374 332.139 17.335 349.474Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar234.976 81.490 316.466 247.782 84.972 332.754CARİ VERGİ BORCU(II-9) 378.057 0 378.057 301.912 0 301.912ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.006.775 3.006.775 0 2.843.148 2.843.148DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.570.318 474.964 5.045.282 3.428.013 769.162 4.197.175ÖZKAYNAKLAR(II-10) 9.640.319 -503 9.639.816 9.886.100 -13.473 9.872.627Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.754 0 391.754 488.101 0 488.101Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri389.189 0 389.189 485.536 0 485.536Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler309.296 0 309.296 299.624 0 299.624Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-835.674 -503 -836.177 147.475 -13.473 134.002Kar Yedekleri6.728.424 0 6.728.424 5.675.707 0 5.675.707Yasal Yedekler434.338 0 434.338 382.343 0 382.343Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.284.394 0 6.284.394 5.184.127 0 5.184.127Diğer Kar Yedekleri9.692 0 9.692 109.237 0 109.237Kar veya Zarar833.743 0 833.743 1.062.214 0 1.062.214Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı824.246 0 824.246 1.052.717 0 1.052.717Azınlık Payları8.386 0 8.386 8.589 0 8.589YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI57.057.960 46.931.549 103.989.509 55.404.581 43.254.795 98.659.376Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 9.666.601 8.254.014 3.282.847 3.176.561Kredilerden Alınan Faizler8.180.835 7.031.169 2.735.529 2.681.169Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler100.198 90.648 29.435 34.640Bankalardan Alınan Faizler186.192 163.886 69.442 81.255Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler182.663 91.740 51.345 30.232Menkul Değerlerden Alınan Faizler834.288 703.467 331.338 283.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar153.115 111.378 83.821 46.072Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar246.632 317.093 88.177 128.332İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler434.541 274.996 159.340 109.519Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri182.425 173.104 65.758 65.342FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -5.772.665 -4.887.267 -1.814.104 -2.086.407Mevduata Verilen Faizler-4.685.872 -4.191.313 -1.413.865 -1.790.182Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-476.393 -442.465 -152.004 -192.785Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-93.976 -28.428 -41.243 -14.587İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-419.431 -218.117 -177.223 -85.540Kiralama Faiz Giderleri-77.190 0 -27.367 0Diğer Faiz Giderleri-19.803 -6.944 -2.402 -3.313NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.893.936 3.366.747 1.468.743 1.090.154NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.144.350 982.137 380.289 330.905Alınan Ücret ve Komisyonlar1.832.887 1.429.907 628.880 515.715Gayri Nakdi Kredilerden217.447 155.390 69.913 55.922Diğer(IV-9) 1.615.440 1.274.517 558.967 459.793Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-688.537 -447.770 -248.591 -184.810Gayri Nakdi Kredilere-4.201 -3.261 -1.638 -1.140Diğer(IV-9) -684.336 -444.509 -246.953 -183.670TEMETTÜ GELİRLERİ1.025 281 0 132TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -602.256 -362.270 -430.083 -38.914Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)40.523 -153.668 7.184 -70.501Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-591.008 3.618.742 -579.442 1.862.045Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-51.771 -3.827.344 142.175 -1.830.458DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 81.767 78.307 25.734 28.018FAALİYET BRÜT KÂRI4.518.822 4.065.202 1.444.683 1.410.295BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -1.014.903 -816.311 -307.117 -427.995DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -39 -1.399 -489 -832PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.124.552 -988.209 -372.938 -325.274DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.284.658 -1.020.527 -500.992 -367.115NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.094.670 1.238.756 263.147 289.079BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.094.670 1.238.756 263.147 289.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -269.249 -268.891 -84.593 -59.095Cari Vergi Karşılığı-512.804 -22.871 -166.306 74.773Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-64.407 -1.472.209 -9.805 -1.066.905Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi307.962 1.226.189 91.518 933.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)825.421 969.865 178.554 229.984DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 825.421 969.865 178.554 229.984Grubun Karı (Zararı)824.246 968.613 178.320 229.564Azınlık Payları Karı (Zararı)1.175 1.252 234 420Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,37390000 0,43940000 0,08090000 0,10410000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795904BIST