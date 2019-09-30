***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2019 12:26
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000,- TL tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.07.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.09.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.09.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 1.000.000.000,- TL (bir milyar Türk Lirası) tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/09/2019 tarih ve 52/1214 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bankamıza ulaşan SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu_SPK_Eylül.pdf
EK: 2 İhraç Belgeleri_2019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789183
BIST