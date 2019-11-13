***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 17:27
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a değiştirmesini takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve Uzun Vadeli Türk Parası İhraççı Temerrüt Notu görünümlerini Negatif'ten Durağan'a yükseltmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Durağan
Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Dayanıklılık
b+
Destek:
4
Ulusal:
AA (tur)
Durağan
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798724
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0349
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7385
18:056,3240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0405
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3175
18:05270,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 270,37
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,18
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3487
|7,3856
|% -0,75
|
|Frank
|5,7782
|5,8130
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5270
|1,5346
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|6,15
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,32
|
Seans Raporu
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