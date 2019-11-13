***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a değiştirmesini takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve Uzun Vadeli Türk Parası İhraççı Temerrüt Notu görünümlerini Negatif'ten Durağan'a yükseltmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+DurağanUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuBB-DurağanKısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Dayanıklılıkb+Destek:Ulusal:AA (tur)DurağanSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798724BIST