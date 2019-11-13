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***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.11.2019 17:27
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a değiştirmesini takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve Uzun Vadeli Türk Parası İhraççı Temerrüt Notu görünümlerini  Negatif'ten Durağan'a yükseltmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm

Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Durağan

Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Durağan

Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B

Finansal Dayanıklılık
b+

Destek:
4

Ulusal:
AA (tur)
Durağan

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798724


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