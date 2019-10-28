***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2019 14:57
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca 28 Ekim 2019 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli olmak üzere toplam 306.000.000.- Euro ve 61.500.000.- ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için LIBOR+2.25% ve Euro dilim için EURIBOR+ %2.10'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795253
BIST
16:3498.782
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.055,93
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
16:345,7341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
16:346,3724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
16:34275,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,17
|Açılış
|: 275,65
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|BERA
|2,82
|38.043.057
|% 14,63
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|FENER
|15,87
|375.874.649
|% 12,16
|
|DITAS
|7,87
|8.666.906
|% 10,85
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|KLNMA
|47,02
|91.425.855
|% -6,05
|
|THYAO
|11,61
|685.191.013
|% -1,94
|
|ISFIN
|2,58
|595.061.314
|% -4,80
|
|GARAN
|9,26
|456.475.540
|% -2,22
|
|FENER
|15,87
|375.874.649
|% 12,16
|
|AKBNK
|6,96
|260.815.895
|% -1,97
|
|ISFIN
|2,58
|595.061.314
|% -4,80
|
|IHLGM
|0,73
|101.899.504
|% -3,95
|
|THYAO
|11,61
|685.191.013
|% -1,94
|
|EKGYO
|1,20
|68.751.477
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,18
|117.797.249
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5275
|1,5351
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|3,91
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|4,00
|
|Tam
|1.812
|1.858
|-0,84
|
|Yarım
|876
|899
|-0,41
|
|Çeyrek
|439
|449
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,26
|61,26
|-0,33
|
Seans Raporu
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16:50DZGYO
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16:46KLNMA
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 082 adet işlem
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16:45KLNMA
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 47.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 083 adet işlem