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***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2019 14:57
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***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamızca 28 Ekim 2019 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli olmak üzere toplam 306.000.000.- Euro ve 61.500.000.- ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için LIBOR+2.25% ve Euro dilim için EURIBOR+ %2.10'dur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795253


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BERA 2,82 38.043.057 % 14,63  
PKENT 128,00 147.422 % 12,28  
FENER 15,87 375.874.649 % 12,16  
DITAS 7,87 8.666.906 % 10,85  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3780 7,4150 % 0,23  
Frank 5,7643 5,7990 % 0,27  
Riyal 1,5275 1,5351 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.492 1.492 3,91  
Altın Gr. 274 275 0,03  
Cumhuriyet 1.825 1.852 4,00  
Tam 1.812 1.858 -0,84  
Yarım 876 899 -0,41  
Çeyrek 439 449 -0,20  
Gümüş.Ons 17,80 17,85 0,01  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 -0,00  
B. Petrol 61,26 61,26 -0,33  
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