***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca 28 Ekim 2019 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli olmak üzere toplam 306.000.000.- Euro ve 61.500.000.- ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için LIBOR+2.25% ve Euro dilim için EURIBOR+ %2.10'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795253BIST