***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBKE1914 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.10.2019Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBKE1914Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.036.732Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.10.2019Kayıt Tarihi 04.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 08.08.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 60 gün vadeli, TRFTEBKE1914 ISIN kodlu, 145.036.732.- TL nominal değerli bononun bugün (07 Ekim 2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790678BIST