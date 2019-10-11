***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 10:39
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBKE1922 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 49
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBKE1922
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.527.702
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2019
Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 19-21.08.2019 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 49 gün vadeli, TRFTEBKE1922 ISIN kodlu, 163.527.702,- TL nominal değerli bononun bugün (11 Ekim 2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792510
BIST