***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBKE1930 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.10.2019Vade (Gün Sayısı) 50Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBKE1930Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 263.044.639Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.10.2019Kayıt Tarihi 17.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 26-28.08.2019 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 50 gün vadeli, TRFTEBKE1930 ISIN kodlu, 263.044.639,- TL nominal değerli bononun bugün (18 Ekim 2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793886BIST