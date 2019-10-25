***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBKE1948 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.10.2019Vade (Gün Sayısı) 43Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBKE1948Satışa Başlanma Tarihi 11.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 173.334.804Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.10.2019Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 12.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 43 gün vadeli, TRFTEBKE1948 ISIN kodlu, 173.334.804.- TL nominal değerli bononun bugün (25 Ekim 2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794774BIST