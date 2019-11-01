***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.11.2019 09:45
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 98 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22017
Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.613.268
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2019 tarihinde 29/715 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 15,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 98 gün vadeli, 59.613.268 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 01.11.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796036
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05278,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 278,09
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3696
|7,4065
|% -0,05
|
|Frank
|5,7725
|5,8073
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5187
|1,5263
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,92
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,17
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,56
|61,56
|1,94
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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