***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 98 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK22017Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.613.268Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2019 tarihinde 29/715 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 15,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 98 gün vadeli, 59.613.268 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 01.11.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796036BIST