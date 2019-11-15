***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBKK1940 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.11.2019Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBKK1940Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.209.029.013Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.11.2019Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 09-11.09.2019 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TRFTEBKK1940 ISIN kodlu, 1.209.029.013,- TL nominal değerli bononun bugün (15 Kasım 2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799076BIST