***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.11.2019 11:24
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 70 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK12059
Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 224.671.841
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2019 tarihinde 29/715 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 15,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 70 gün vadeli, 224.671.841 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 21.11.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799902
BIST
14:05106.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 106,29
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:055,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:056,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:05268,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 268,75
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.921.137
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ULUUN
|3,53
|23.226.183
|% 10,31
|
|PAGYO
|5,62
|12.966.072
|% 10,20
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.332.363
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ASELS
|19,41
|199.440.068
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.498.487
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|126.867.839
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,35
|173.232.040
|% -0,42
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3418
|7,3786
|% 0,03
|
|Frank
|5,7228
|5,7573
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5129
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-4,72
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-5,57
|
|Yarım
|859
|881
|-2,69
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,21
|62,21
|-0,19
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