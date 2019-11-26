***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2019 11:59
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 63 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK12067
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 658.349.527
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2019 tarihinde 29/715 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 15,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 63 gün vadeli, 658.349.527 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 26.11.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800432
BIST
13:57105.327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -55,03
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:575,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:576,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:57269,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,14
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,54
|89.751.341
|% 13,87
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.637
|% -5,83
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|EREGL
|7,86
|245.086.557
|% 1,95
|
|GARAN
|9,95
|241.745.285
|% 0,20
|
|ASELS
|18,75
|218.221.038
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,47
|110.311.255
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,91
|126.482.405
|% 3,80
|
|PETKM
|3,64
|125.042.377
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,24
|
|Frank
|5,7411
|5,7757
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|